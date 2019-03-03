中美貿易戰台商回流 鄭文燦允諾協助台商取得用地
中美貿易戰引發台商回流效應，可望帶動商機，桃園市長鄭文燦訪美之旅，洛杉磯時間2日先後拜會洛杉磯華僑文教服務中心、洛杉磯台美商會、南加州台灣旅館同業公會，與公會成員座談，並分享春節喜氣，發送豬年福袋。鄭文燦表示，中美貿易戰影響甚鉅，但最大受益者是桃園，未來台商回流用地、人才問題，市府已成立台商回流小組提供協助，也期盼中央對海外僑界、商會、商社有更多聯繫。
鄭文燦在洛杉磯台美商會時說，世界台商總會年會今年9月將在桃園龜山舉辦，從機場進來就可以讓台商有回家的感覺。他說，自己參與很多世界台商總會的活動，希望每年都可以到訪加州，讓桃園與海外僑界能夠有更密切聯繫。
談及到台商回流議題，鄭文燦說，美中貿易戰對電子業影響很大，不過他引用彭博社的報導指出，最大受益者就是桃園，台商回流情況相當顯著。但對台商而言，最困難的是土地較貴，市府已成立台商回流小組，以單一窗口協助，希望在缺地、缺工等問題上提供協助，吸引台商回流。
而拜訪南加州台灣旅館同業公會時，鄭文燦說，台灣最美的風景是人，經營旅館有五星級的效率和服務熱情。公會自1976年成立至今，能夠在外打拚、經營旅館，都是台灣國力的延伸。談到留美學生時，鄭文燦也拜託旅館公會和商會能夠多協助，無論學生將來回到台灣，或留在美國，都可以促進雙方連結。
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