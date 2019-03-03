親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蔡英文尚未出局 他點名國民黨有三重危機

不缺水為啥「九蛙全露」？ 這些地標跑出來才是真乾旱

竹市新春企業徵才活動3月6日登場 釋千餘職缺

2019-03-03 11:22聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市政府勞工處與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合作，3月6日在東區區公所舉辦新竹地區企業現場徵才活動，包含有科技業、傳產業及服務業等多項產業，共有29家優質廠商，釋出1273個工作機會。其中，法國最大運動休閒量販店「迪卡儂」，看好竹科高消費力族群，新設於新竹科學園區旁慈雲路的「新竹市旗艦店」，也將在現場徵才，招募運動品牌推廣專員。

勞工處長黃錦源表示，徵才活動現場設置身心障礙者求職服務專區，由專人協助身心障礙朋友求職，連結各項服務資源，包括職業輔導評量、職業訓練、就業服務、職務再設計等，提供貼心的專業服務。 此外，針對待業中或是想轉換跑道、年後轉職的市民朋友提供多樣化職涯發展選擇，亦歡迎有意轉職的民眾卡位搶先機。

新竹地區企業現場徵才活動於3月6日上午10時至下午2時，在新竹市東區區公所(新竹市民族路40號)登場，勞工處提醒，各項就業服務最新活動訊息，可上勞動部勞動力發展署桃竹苗分署徵才活動E網(https://www.jobs.org.tw/)、台灣就業通(www.taiwanjobs.gov.tw)。如欲了解各項就業服務內容，可撥打市府1999服務專線，或洽勞工處就業服務科(03)5324900分機37。

這次徵才活動廠商(https://reurl.cc/o7Arl)提供民眾搶先看，提前掌握徵才最完整的訊息，預做準備，是求職朋友最佳的面試寶典。

新竹市政府勞工處與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合作，3月6日將在東區...
新竹市政府勞工處與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合作，3月6日將在東區區公所舉辦新竹地區企業現場徵才活動，釋出1273個工作機會。圖／新竹市府提供
分享
新竹市政府勞工處與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合作，3月6日將在東區...
新竹市政府勞工處與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合作，3月6日將在東區區公所舉辦新竹地區企業現場徵才活動，釋出1273個工作機會。圖／新竹市府提供
分享
新竹市政府勞工處與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合作，3月6日將在東區...
新竹市政府勞工處與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合作，3月6日將在東區區公所舉辦新竹地區企業現場徵才活動，釋出1273個工作機會。圖／新竹市府提供
分享
新竹市政府勞工處與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合作，3月6日將在東區...
新竹市政府勞工處與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合作，3月6日將在東區區公所舉辦新竹地區企業現場徵才活動，釋出1273個工作機會。圖／新竹市府提供
分享

新竹徵才活動求職
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

北埔最年輕的村長 從禮儀師轉職村長善用網路群組

2019-03-03 09:08

桃園八德木棉花綻放 棉絮亂飄民怨「衣服不敢晾外面」

2019-03-03 07:27

竹市櫻花 怒放迎賓

2019-03-02 23:36

關懷獨居長輩 醫院推愛心送餐

2019-03-02 23:36

跌倒受傷無人知 送餐也送關心

2019-03-02 23:35

大湖草莓盛產物美價廉 採果期持續到母親節

2019-03-02 23:09

超復古！經典90二輪車 追風、名流100現身南寮

2019-03-02 17:48

桃園農地陸續整地插秧 石門水庫7折供水灌溉

2019-03-02 17:44

「酋長石」露臉 石門水庫水情漸吃緊

2019-03-02 17:33

議員疑桃園綠線捷運假動工 市府回嗆：為選立委造勢

2019-03-02 16:13

大湖草莓採果價愈來愈「親民」 每斤200到250元

2019-03-02 15:14

桃園中壢莒光公園櫻花盛開 吸引賞櫻人潮

2019-03-02 13:35

心酸！母遭撞身亡 子思母遺照放客廳1年多

2019-03-02 13:34

桃園復興賞櫻花季到來 三光舉行賞櫻健走

2019-03-02 12:07

準公幼補助撥款慢 新竹私幼早有準備

2019-03-02 12:06

人美心也美！蔡阿嘎評選正妹議員 拍消防宣導片

2019-03-02 10:39

荔枝椿象入侵桃園行道樹？原來是無毒的紅姬緣椿象

2019-03-02 09:21

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／長知識了！全世界只有台灣生產愛玉 竟是因為牠

2019-03-02 19:14

不捨遊客久等台灣燈會接駁車 東港轎班暖心舉動被讚爆

2019-03-02 16:14

怎麼請到intel無人機秀？ 潘孟安揭「美夢成真」祕辛

2019-03-02 20:39

韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

2019-03-03 07:48

趁228連假賞櫻去！新竹三大賞櫻勝地曝光

2019-03-02 13:11

比基尼「G哥」效應 玉山單攻不強制保險、開放管制山域

2019-03-02 20:22

桃園中壢莒光公園櫻花盛開 吸引賞櫻人潮

2019-03-02 13:35

「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

2019-03-02 13:25

陳致中未批韓國瑜星馬行是放水？ 扁：等議會開會算帳

2019-03-03 00:04

台灣燈會明晚歡喜落幕 intel無人機燈光秀最終場

2019-03-02 22:15

余天夫婦新加坡公益慈善表演 捐款比領的還多

2019-03-02 22:09

基隆市議員楊石城宣布參選立委 對藍軍衝擊大

2019-03-02 21:03

台灣燈會怎麼去最順暢？這位校長實勘後這麼說

2019-03-02 16:48

屏東燈會買到「一字包」 他笑稱：還以為買到饅頭

2019-03-02 15:07

龍應台轟東港溪畔花草被當雜草除了 河川局：取消花季除草

2019-03-02 17:06

「酋長石」露臉 石門水庫水情漸吃緊

2019-03-02 17:33

台灣燈會人氣搶搶滾 試營運至今高達1187萬

2019-03-02 23:24

黃金風鈴木花況不如去年 市集人潮穿黃衣湊熱鬧

2019-03-02 18:09

逾千萬人次爭睹台灣燈會 工作人員：箇中辛酸難以言喻

2019-03-02 15:16

桃園八德木棉花綻放 棉絮亂飄民怨「衣服不敢晾外面」

2019-03-03 07:27

陳宜民為立委選舉明設服務處 邀朱立倫到高雄打氣

2019-03-02 16:21

疑暖冬惹禍 荔枝椿象疫情提早爆發

2019-03-02 13:21

紫斑蝶提早到雲林 三月中有機會看見國際生態奇景

2019-03-02 12:31

偏頗介紹228？高雄市歷史博物館：致歉並將志工調離

2019-03-02 16:16

新北中角灣衝浪基地 林佳龍、侯友宜明會勘

2019-03-02 21:05

台北燈節生意差 攤商痛批：以後再也不到台北做生意

2019-03-03 10:48

民怨深澳鐵道自行車票難買被壟斷 業者：擬加開班次

2019-03-02 15:22

網美新打卡點！「稼日蒔光」花海、幾米藝術超療癒

2019-03-02 15:20

「我想他以後用不到了」 捐相機做公益有洋蔥

2019-03-03 08:27

雲林一片霧茫茫 空氣品質不佳達紅害

2019-03-02 15:23

台灣燈會在屏東 觀光局建議這樣玩

2019-03-03 04:30

準公幼補助撥款慢 新竹私幼早有準備

2019-03-02 12:06

彰化空汙拉起紅色警示 環保局建議減少戶外活動

2019-03-02 16:58

大湖草莓採果價愈來愈「親民」 每斤200到250元

2019-03-02 15:14

從市長林佳龍爭取變到交通部長 台中機場新增7停機位

2019-03-02 11:56

北埔最年輕的村長 從禮儀師轉職村長善用網路群組

2019-03-03 09:08

台客天團玖壹壹辦簽唱會 擠爆花蓮遠百

2019-03-02 17:02

雲林2起境外移入登革熱 暖冬更要小心防蚊

2019-03-02 16:58

手機監控中橫「死穴」 花蓮警科技疏導交通

2019-03-02 20:08

熱血藥師連19年辦捐血 明天自費送紀念表鼓勵參與

2019-03-02 19:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top