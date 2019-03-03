竹市新春企業徵才活動3月6日登場 釋千餘職缺

2019-03-03 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市政府勞工處與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合作，3月6日在東區區公所舉辦新竹地區企業現場徵才活動，包含有科技業、傳產業及服務業等多項產業，共有29家優質廠商，釋出1273個工作機會。其中，法國最大運動休閒量販店「迪卡儂」，看好竹科高消費力族群，新設於新竹科學園區旁慈雲路的「新竹市旗艦店」，也將在現場徵才，招募運動品牌推廣專員。

勞工處長黃錦源表示，徵才活動現場設置身心障礙者求職服務專區，由專人協助身心障礙朋友求職，連結各項服務資源，包括職業輔導評量、職業訓練、就業服務、職務再設計等，提供貼心的專業服務。 此外，針對待業中或是想轉換跑道、年後轉職的市民朋友提供多樣化職涯發展選擇，亦歡迎有意轉職的民眾卡位搶先機。

新竹地區企業現場徵才活動於3月6日上午10時至下午2時，在新竹市東區區公所(新竹市民族路40號)登場，勞工處提醒，各項就業服務最新活動訊息，可上勞動部勞動力發展署桃竹苗分署徵才活動E網(https://www.jobs.org.tw/)、台灣就業通(www.taiwanjobs.gov.tw)。如欲了解各項就業服務內容，可撥打市府1999服務專線，或洽勞工處就業服務科(03)5324900分機37。