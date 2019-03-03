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北埔最年輕的村長 從禮儀師轉職村長善用網路群組

2019-03-03 09:08聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣北埔鄉最年輕的埔尾村長李宗炎年僅38歲，擁有全台不到1000張的禮儀師證照，曾在知名禮儀公司服務十多年，生性膽小的他走入這個行業，看盡人生百態，因為想多陪伴家人，去年3月辭職後，抱著「姑且一試」的心態，投入村長選舉並當選，比起其他的村長，他更善用臉書、LINE等網路群組，活絡埔尾村的各項活動，盡到服務、照顧村民的職責。

李宗炎說，他原本是田徑選手，也擅長西洋劍，高中時在台北念書，父親在他高中畢業那年突然離世，由於家中還有兩個弟妹，為了幫母親分擔家計，他放棄升學，入伍後擔任憲兵，退伍後開始找工作時，從電視上看到禮儀師這個行業，但是因為生性膽小，「我怕遇到恐怖的事」，所以當時沒有入行。

李宗炎先到科技業工作約3個月，但是覺得工作太單調，缺乏與人互動的機會，他便開始思考從事禮儀師的可能，最後他跨過心裡的那道坎，他說，自己以前是田徑選手，體能好，就算遇到恐怖的事，「我相信我也不會跑輸人」，加上禮儀師不會只有一人服務往生者，做好了心理建設後，他便鼓起勇氣踏入這個行業。

李宗炎指出，要取得禮儀師證照要有相關學識、資歷，目前全台有照者不到1000人，而他在業界服務十多年，看過各類型死亡，協助無數家屬處理後事，也看過人生百態，「有錢的人想著如何分到最多，沒錢的人想著如何出力最少」他感慨的說。

李宗炎說，禮儀師的收入不算低，但是工時長、一人要負責的案件多，有時候連家也回不了，只能睡在公司，半夜也沒辦法好好休息。在工作時，也會遇到家屬彼此爭執，最後把氣出在禮儀師身上，他也都默默忍受，「所以我才會這麼年輕就這麼多白頭髮！」

去年3月辭職後，李宗炎抱著「姑且一試」的心態，投入村長選舉也順利當選，從禮儀師轉職當村長，對於兩項職業的差異，李宗炎笑說，「至少晚上比較好睡」，上任村長的這幾個月來，他也結合過去工作得來的人脈及資源，送過世的獨居長者最後一程。

當選後李宗炎成立line群組、臉書，傳遞他認為鄉親應知的訊息，他也會在群組回報他的工作紀錄，讓鄉親都能知道大小事的進度，「回應村民需求很重要」未來他也會繼續盡心服務，讓鄉親看見他的努力。

新竹縣北埔鄉最年輕的埔尾村長李宗炎年僅38歲，擁有全台不到1000張禮儀師證照。...
新竹縣北埔鄉最年輕的埔尾村長李宗炎年僅38歲，擁有全台不到1000張禮儀師證照。記者陳斯穎／攝影
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禮儀師獨居
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