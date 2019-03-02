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林懷民音樂劇托斯卡 15日中壢藝術館音樂廳登場

2019-03-02 20:20聯合報 記者張弘昌╱即時報導

林懷民攜手NSO國家交響樂團，再現浦契尼經典歌劇「托斯卡」的夢幻音樂劇，2月在國家音樂廳盛大登場後，將化身「行動歌劇院」巡迴演出。在桃園市政府主辦，天成醫療體系獨家冠名贊助支持下，3月15日於中壢藝術館音樂廳演出。

今天林懷民、國家交響樂團音樂總監呂紹嘉，到中壢藝術館與歌迷對談創作歷程及心得，現場觀眾爆滿。林懷民表示，此製作的初衷就是要將美好的藝術普及，將歌劇帶出國家音樂廳，讓不同地區的民眾都能領略藝術的美好。

天成醫療體系董事長張育美，是位資深愛樂者，她秉持深耕地方、支持台灣最好的演出團隊信念，努力提升社區文化。張育美表示，NSO也希望透過在地方政府單位與企業與藝術間的相互引力、激盪美好的火花，強化文化底蘊共鳴，讓藝術文化深化地方。

林懷民導演及多位重量級聲樂家，再現浦契尼經典「托斯卡」巔峰音樂劇，將展開行動歌劇院地方巡演；NSO國家交響樂團與林懷民，繼2002年後相隔17年再次合作，邀貝桑頌國際指揮大賽首獎得主吳曜宇共同合作演出。

出自義大利著名作曲家浦契尼托斯卡音樂劇情扣人心弦，樂團攜手合唱團場景、聲勢磅礡，為全球膾炙人口的歌劇之一。全劇集愛情、美聲及精彩劇情，是義大利寫實主義歌劇藝術代表；劇中多首耳熟能詳詠嘆調，最聞名的即是為了藝術為了愛及今夜星光燦爛。

托斯卡對林懷民導演非凡意義，因家學淵源，自小就受母親薰陶，深受詠嘆調「為了藝術為了愛」觸動，久久無法忘懷。本次復刻再續千里緣分的延綿，行雲流水地將舞蹈中唯美片刻凝結。

托斯卡第一幕終曲，為大師林懷民全劇中，最喜愛的片段之一，為將此盛大場面完整呈現，NSO力邀合唱團攜手，動員近百名團員精銳盡出，場面浩大、聲勢磅礡，莊嚴肅穆的教堂式聖曲與斯卡皮亞的荒淫獨白對比，將矛盾提升至峰頂。

一桌二椅京劇手法，聚焦精緻音樂表現與堅強陣容，本次製作以「一桌二椅」中國傳統京劇手法，詮釋這齣經典名作，除去繁複的舞台佈景，觀眾更能聚焦於唱腔、走位及細膩的音樂表現，聲樂家的黃金陣容，更是本次製作最不容錯過的地方。

托斯卡經典製作，3月15日於中壢藝術館音樂廳與樂迷見面，購票請洽兩廳院售票系統。這場演出由桃園市政府藝文設施管理中心主辦，天成醫療體系獨家冠名贊助。

林懷民攜手NSO國家交響樂團夢幻音樂劇「托斯卡」將化身「行動歌劇院」巡演。在天成...
林懷民攜手NSO國家交響樂團夢幻音樂劇「托斯卡」將化身「行動歌劇院」巡演。在天成醫療體系獨家冠名贊助支持下，3月15日於中壢藝術館音樂廳演出，今林懷民（左）到中壢與歌迷見面參加大師對談講座。圖／天晟醫院提供
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林懷民攜手NSO國家交響樂團夢幻音樂劇「托斯卡」將化身「行動歌劇院」巡演。在天成...
林懷民攜手NSO國家交響樂團夢幻音樂劇「托斯卡」將化身「行動歌劇院」巡演。在天成醫療體系獨家冠名贊助支持下，3月15日於中壢藝術館音樂廳演出，今林懷民到中壢與歌迷見面參加大師對談講座。圖／天晟醫院提供
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林懷民攜手NSO國家交響樂團夢幻音樂劇「托斯卡」將化身「行動歌劇院」巡演。在天成...
林懷民攜手NSO國家交響樂團夢幻音樂劇「托斯卡」將化身「行動歌劇院」巡演。在天成醫療體系獨家冠名贊助支持下，3月15日於中壢藝術館音樂廳演出，今林懷民（左五）到中壢與歌迷見面參加大師對談講座。圖／天晟醫院提供
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林懷民交響樂團義大利
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