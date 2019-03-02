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超復古！經典90二輪車 追風、名流100現身南寮

2019-03-02 17:48聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

「經典機車現身新竹」新竹市南寮今天辦「經典90二輪聯合車聚」，不少經典老機車如追風、FZR、NSR、迪奧和名流等超吸睛。經典90社團社長何華表示，車友們趁連假，騎著愛車出來兜風，和同好們談老車車經、聊年輕回憶，也透過靜態展方式讓大家看見台灣的老車文化。

近年來台灣吹起老車風，加上有國片「艋舺」助陣，戲中安排男主角阮經天等人騎乘的追風、名流100，還有經典二行程速克達車款Dio 50和名流150等知名車款，也勾起不少民眾的回憶。何華說，老車各有愛好擁護者，有些車款的車價，隨著數量越來越少，近年水漲船高。

專收藏老機車的林姓車友說，談起他對老機車獨愛，主要是因為老機車是他「青春的回憶」，因此，只要能力夠，看到喜歡的經典機車，下手不手軟，還特別租了一間倉庫，專門擺放購得的老車和各式零件。

車友阿夜說，雖然許多人認為老車耗油、煙多，很不環保，其實只要定期保養，不僅不會有這些問題，還能騎很久。

何華說，這次活動結合輕檔車俱樂部、老輕檔美食小跑團、摩托迷因-Motomemes等友好社團，共同舉辦「經典90二輪聯合車聚」，在南寮以靜態展方式讓大家看見台灣的老車文化，也提供二輪經典機車玩家交流平台。

經典老機車現身南寮，機車因有保養都維持好功能。記者郭宣彣／攝影
經典老機車現身南寮，機車因有保養都維持好功能。記者郭宣彣／攝影
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經典老機車現身南寮。記者郭宣彣／攝影
經典老機車現身南寮。記者郭宣彣／攝影
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經典老機車現身南寮，不少車友齊聚一堂。記者郭宣彣／攝影
經典老機車現身南寮，不少車友齊聚一堂。記者郭宣彣／攝影
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