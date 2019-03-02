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「酋長石」露臉 石門水庫水情漸吃緊

2019-03-02 17:33聯合報 記者張弘昌╱即時報導

石門水庫上遊集水區，半年來降雨量不多，枯水期水位直直落，現逢春灌需水灌溉期，今天石門水庫水位為海拔229.27公尺，有效蓄水率45.41%，石門水庫土地公廟及夢幻草原都浮出不面，象徵水情吃緊的酋長石臉部完整現身露出。

石門水庫大壩水位來到229米，水庫內的酋長石即會完整現身。酋長石高約2到3公尺，側臉酷似原住民的酋長因此得名，也是枯水期搭遊艇遊湖時，遊客才有機會看到的特殊景點。

桃園市渡船遊艇公會經理簡秀貴表示，228連續假期石門水庫景點遊客人潮多，因石門水庫蓄水剩一半，原可行駛到新溪口吊橋船艇，擔心擱淺無法行駛，薑母島停船碼頭，也因水庫水位持續下降，需步行一段路程才可登島。

若水位持續下降，阿姆坪碼頭離岸邊更遠，需步行到泥濘地搭船且船艇易擱淺，停泊阿姆坪碼頭的遊艇，會整批從水域撤離，轉移到水深的大壩碼頭附近停靠。有些漁民作業的膠筏或舢舨，甚至就掛在枯水的岩岸上，等待水位回升才恢復漁撈作業

為祈求早日降雨，解水庫渴，桃園市渡船遊艇公會，3月9日將迎媽祖神尊上遊艇，遶境石門水庫水域祈福及求雨。遊艇公會每年都舉辦媽祖遊湖遶境祈福儀式，這項全台唯一的媽祖水上遊湖遶境儀式，今年將擴大舉行。

石門水庫水位降到海拔229公尺時，象徵水情吃緊的酋長石就會露出臉。連同浮出水面土...
石門水庫水位降到海拔229公尺時，象徵水情吃緊的酋長石就會露出臉。連同浮出水面土地公廟及夢幻草原，都是枯水期搭遊艇遊湖石門水庫的熱門景點。本報資料照片／記者張弘昌攝影
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石門水庫水位降到海拔229公尺時，象徵水情吃緊的酋長石就會露出臉。連同浮出水面土...
石門水庫水位降到海拔229公尺時，象徵水情吃緊的酋長石就會露出臉。連同浮出水面土地公廟及夢幻草原，都是枯水期搭遊艇遊湖石門水庫的熱門景點。圖／報系資料照
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石門水庫水位降到海拔229公尺時，象徵水情吃緊的酋長石會露出臉，圖為夢幻草原，是...
石門水庫水位降到海拔229公尺時，象徵水情吃緊的酋長石會露出臉，圖為夢幻草原，是枯水期搭遊艇遊湖石門水庫的熱門景點。圖／報系資料照
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石門水庫水位降到海拔229公尺時，象徵水情吃緊的酋長石會露出臉，圖為夢幻草原，是...
石門水庫水位降到海拔229公尺時，象徵水情吃緊的酋長石會露出臉，圖為夢幻草原，是枯水期搭遊艇遊湖石門水庫的熱門景點。圖／報系資料照
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石門水庫枯水期，水位下降有些漁民作業的膠筏或舢舨，甚至就掛在枯水的岩岸上，等待水...
石門水庫枯水期，水位下降有些漁民作業的膠筏或舢舨，甚至就掛在枯水的岩岸上，等待水位回升才恢復漁撈作業。圖／報系資料照
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石門水庫水位降到海拔229公尺時，象徵水情吃緊的酋長石就會露出臉。連同浮出水面土...
石門水庫水位降到海拔229公尺時，象徵水情吃緊的酋長石就會露出臉。連同浮出水面土地公廟及夢幻草原，都是枯水期搭遊艇遊湖石門水庫的熱門景點。圖／桃園市渡船遊艇公會提供
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石門水庫遊艇碼頭
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