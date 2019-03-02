「酋長石」露臉 石門水庫水情漸吃緊

2019-03-02 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



石門水庫上遊集水區，半年來降雨量不多，枯水期水位直直落，現逢春灌需水灌溉期，今天石門水庫水位為海拔229.27公尺，有效蓄水率45.41%，石門水庫土地公廟及夢幻草原都浮出不面，象徵水情吃緊的酋長石臉部完整現身露出。

石門水庫大壩水位來到229米，水庫內的酋長石即會完整現身。酋長石高約2到3公尺，側臉酷似原住民的酋長因此得名，也是枯水期搭遊艇遊湖時，遊客才有機會看到的特殊景點。

桃園市渡船遊艇公會經理簡秀貴表示，228連續假期石門水庫景點遊客人潮多，因石門水庫蓄水剩一半，原可行駛到新溪口吊橋船艇，擔心擱淺無法行駛，薑母島停船碼頭，也因水庫水位持續下降，需步行一段路程才可登島。

若水位持續下降，阿姆坪碼頭離岸邊更遠，需步行到泥濘地搭船且船艇易擱淺，停泊阿姆坪碼頭的遊艇，會整批從水域撤離，轉移到水深的大壩碼頭附近停靠。有些漁民作業的膠筏或舢舨，甚至就掛在枯水的岩岸上，等待水位回升才恢復漁撈作業