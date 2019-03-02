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議員疑桃園綠線捷運假動工 市府回嗆：為選立委造勢

2019-03-02 16:13聯合報 記者許政榆╱即時報導

國民黨籍桃園市議員詹江村，日前於臉書直播「揭穿綠色捷運動工真面目」，指控去年10月桃園市府風光舉辦捷運綠線開工，但半年過去，不僅機電標沒設計完成、土木標沒有參數，就搶先動工，質疑市府假動工白花錢，對此，桃園市捷運工程局昨日率先駁斥詹江村是不實指控，目前統包工程採設計與施工並行，工程單位已有相關的機電參數並著手施做基礎工程，高架段的捷運橋墩將於今年陸續完成，但今日新聞處長詹賀舜再透過新聞稿，強調「捷運綠線動工是真的，議員指控是假的」。

議員詹江村前日到綠線工地開臉書直播，質疑「捷運綠線假動工」，詹還說，去年10月動工迄今，工人在現場「就是不斷的洗地板」，他質疑機電標沒有設計完成，土木標沒有參數，搶先動工，工人只能成天晃來晃去，並說市府聲稱現在是預先做基樁，是騙人且白花錢，「桃園人不希望，綠線捷運要像桃園機場捷運一樣，動工20幾年才完工。」

對此，桃園市新聞處長詹賀舜表示，捷運綠線機電廠商去年6月決標後，即展開機電設計的準備工作，在高架土建工程動工後，機電廠商也將相關參數提供給土建廠商，目前於八德和蘆竹施作的基礎工程都有相關參數和設計圖做為施工的依據，並經專管顧問公司審查也有相關的文書佐證，詹江村質疑「土木標沒有參數，搶先動工」說法是毫無根據，且詹在臉書說「只能天天在那邊晃來晃去，演戲假工作」，是對主辦機關和工程團隊的嚴重抹黑。

「捷運工地人員職責是捷運工程一步一步前進，臨時演員不是他們的工作」詹賀舜直指，詹江村無預警前往工地直播，雙方對話無法釐清事實，也有擾亂工程進行之嫌，並強調「市府歡迎議員給予重大工程強力監督，但突擊式的訪查對於建設沒有幫助，對於事實的釐清也有限」。

對於詹江村說「三月的潛盾標依然會流標」、「桃園人不希望，綠線捷運要像桃園機場捷運一樣，動工20幾年才完工」等語，詹賀舜回擊，如此以不明消息來源對桃園重大建設的招標程序妄加揣測混淆視聽，做了最壞的示範。此外更要提醒詹議員「機場捷運延宕了20年，鄭文燦市長於2014年上任後，讓機場捷運順利通車」，今年3月通車兩週年，運量節節上升，營運績效備受市民肯定。

詹賀舜表示，臉書詹江村專頁的置頂文章是「桃園選區初選立委宣言」，文中表明詹江村將參選桃園區立委，而詹江村近日連番以直播指控捷運假動工，難免讓人聯想與立委初選有關。詹賀舜說，桃園規劃「三心六線」大眾運輸願景，六條路線都在陸續施工或規劃中，是桃園城市轉型非常重要的交通建設，懇請府會同心共同來實現，對於一味唱衰和不實指控，以及議員個人為選舉造勢的舉動，詹賀舜表示深感遺憾。

桃園捷運綠線高架段土建統包工程被議員質疑是假開工，市府出面駁斥此為不實指控，表示...
桃園捷運綠線高架段土建統包工程被議員質疑是假開工，市府出面駁斥此為不實指控，表示統包工程採設計與施工並行，工程單位已有相關的機電參數並著手施做基礎工程，高架段的捷運橋墩將於今年陸續完成。圖／桃園市捷運工程局提供
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桃園捷運綠線高架段土建統包工程被議員質疑是假開工，市府出面駁斥此為不實指控，表示...
桃園捷運綠線高架段土建統包工程被議員質疑是假開工，市府出面駁斥此為不實指控，表示統包工程採設計與施工並行，工程單位已有相關的機電參數並著手施做基礎工程，高架段的捷運橋墩將於今年陸續完成。圖／桃園市捷運工程局提供
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桃園捷運綠線高架段土建統包工程被議員質疑是假開工，市府出面駁斥此為不實指控，表示...
桃園捷運綠線高架段土建統包工程被議員質疑是假開工，市府出面駁斥此為不實指控，表示統包工程採設計與施工並行，工程單位已有相關的機電參數並著手施做基礎工程，高架段的捷運橋墩將於今年陸續完成。圖／桃園市捷運工程局提供
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