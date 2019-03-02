環保植樹愛地球 竹東河濱公園除賞櫻也能聞茶花桂花香

2019-03-02 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



國際扶輪社3501區新竹分區今天在竹東河濱運動公園，舉辦「環保植樹愛地球暨親子活動」。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 環保植樹愛地球！國際扶輪社3501區新竹分區今天在竹東河濱運動公園，舉辦「環保植樹愛地球暨親子活動」，扶輪社新竹分區已經連續多年辦理植樹活動，今年種植了超過500株的茶花及桂花，打造扶輪幸福大道，希望前來運動、散步的民眾經過這條步道時，都能聞到撲鼻的花香，更提醒大家要一起節能減碳愛地球。

今天的活動吸引了不少民眾參與，不僅有接駁小火車提供民眾搭乘，欣賞公園內盛開的櫻花，還有親子帶動唱表演，現場也準備了500株茶花苗送給民眾，以及餐車美食，氣氛相當熱鬧。

國際扶輪社3501區新竹分區鄭仁芳總監表示，舉辦植樹活動是希望能改善大家的居住環境，也讓更多年輕人知道新竹分區有21個社，一直以來都致力於為民服務及改善居住環境，吸引更多民眾加入保護、改善環境的行列。

今年主辦的新竹科園扶輪社社長林思銘指出，扶輪社是愛與服務的社團，每年都會選在不同的地點舉辦植樹活動，並且種植不同品種的樹木，如去年在河濱公園種植1300株黃楓樹，今年也選在河濱公園舉辦環保活動，種植茶花與桂花。