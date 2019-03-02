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大湖草莓採果價愈來愈「親民」 每斤200到250元

2019-03-02 15:14聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣大湖鄉的草莓仍在盛產期，228連假吸引許多採果人潮，大湖地區農會今天上午安排推廣活動，在大湖酒莊廣場推出一整天的行銷、表演節目，大湖農會總幹事徐欽志表示，今年228連假的草莓採果人潮比去年多，目前大湖草莓正值二期、三期花結果交替期間，草莓產量穩定，採果每台斤200至250元，可說物美價廉，今年採果期預估可持續到母親節，歡迎大家到大湖來採草莓。

大湖地區農會推廣部表示，全國種植草莓的面積有500多公頃，大湖就占了400多公頃，素有「草莓王國」美稱，到大湖採草莓是苗栗縣重要的觀光旅遊資源，春節、元宵、228連假都吸引遊客前來。

「慢遊大湖─大湖草莓農村亮點推廣活動」上午在大湖酒莊廣場舉辦，苗栗縣長徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹、水土保持局台中分局長簡俊發等人參加開幕式，會場安排栗林國小客家獅、社區表演及歌唱節目，場面熱絡。

徐欽志表示，今年大湖草莓產期比去年提早，從去年11月中旬就已陸續開放採收，目前草莓二期花產量接近中、尾段，三期花也逐漸要結果上市，今年228連假採果，不論來客量及採果量都比去年同期多，目前採果價每台斤200元到250元不等，視草莓園環境、高架、土耕方式有不同收費，整體而言價格十分「親民」，可說物美價廉，採果正是時候。

苗栗縣大湖地區草莓持續在生產旺季，縣長徐耀昌(左二)等人上午參加大湖農會舉辦的草...
苗栗縣大湖地區草莓持續在生產旺季，縣長徐耀昌(左二)等人上午參加大湖農會舉辦的草莓行銷推廣活動，邀各地遊客到大湖採草莓、遊玩。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣大湖地區草莓持續在生產旺季，大湖地區農會表示目前每台斤採果從200到 25...
苗栗縣大湖地區草莓持續在生產旺季，大湖地區農會表示目前每台斤採果從200到 250元不等，歡迎各地遊客到大湖採草莓、遊玩。記者胡蓬生／攝影
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慢遊大湖─大湖草莓農村亮點推廣活動上午在大湖酒莊廣場舉辦，國小學童表演客家獅。記...
慢遊大湖─大湖草莓農村亮點推廣活動上午在大湖酒莊廣場舉辦，國小學童表演客家獅。記者胡蓬生／攝影
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慢遊大湖─大湖草莓農村亮點推廣活動上午在大湖酒莊廣場舉辦，國小學童表演客家獅。記...
慢遊大湖─大湖草莓農村亮點推廣活動上午在大湖酒莊廣場舉辦，國小學童表演客家獅。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣大湖地區草莓持續在生產旺季，大湖地區農會表示目前每台斤採果從200到 25...
苗栗縣大湖地區草莓持續在生產旺季，大湖地區農會表示目前每台斤採果從200到 250元不等，歡迎各地遊客到大湖採草莓、遊玩。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣大湖地區草莓持續在生產旺季，大湖地區農會上午舉辦草莓行銷推廣活動，邀各地遊...
苗栗縣大湖地區草莓持續在生產旺季，大湖地區農會上午舉辦草莓行銷推廣活動，邀各地遊客到大湖採草莓、遊玩。記者胡蓬生／攝影
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草莓連假苗栗縣
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