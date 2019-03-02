大湖草莓採果價愈來愈「親民」 每斤200到250元

2019-03-02 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣大湖鄉的草莓仍在盛產期，228連假吸引許多採果人潮，大湖地區農會今天上午安排推廣活動，在大湖酒莊廣場推出一整天的行銷、表演節目，大湖農會總幹事徐欽志表示，今年228連假的草莓採果人潮比去年多，目前大湖草莓正值二期、三期花結果交替期間，草莓產量穩定，採果每台斤200至250元，可說物美價廉，今年採果期預估可持續到母親節，歡迎大家到大湖來採草莓。

大湖地區農會推廣部表示，全國種植草莓的面積有500多公頃，大湖就占了400多公頃，素有「草莓王國」美稱，到大湖採草莓是苗栗縣重要的觀光旅遊資源，春節、元宵、228連假都吸引遊客前來。

「慢遊大湖─大湖草莓農村亮點推廣活動」上午在大湖酒莊廣場舉辦，苗栗縣長徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹、水土保持局台中分局長簡俊發等人參加開幕式，會場安排栗林國小客家獅、社區表演及歌唱節目，場面熱絡。