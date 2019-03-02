心酸！母遭撞身亡 子思母遺照放客廳1年多

2019-03-02 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市39歲的小龍患有中度智能障礙，下肢萎縮無法站立，父親辭世後和母親相依為命，1年多前母親遭卡車撞死，獨留小龍一人獨自生活，由於小龍害怕與陌生人接觸，拒絕外界資源協助，目前由桃園聖保祿醫院提供送餐服務，協助行動不便的小龍維持基本生活。

小龍和母親居住於桃園市桃園區後站，過去母親擔心小龍遭人欺負，除了將小龍帶在身邊照顧，減少小龍與陌生人接觸機會，沒想到一年多前母親外出購物，騎車途中遭到遊覽車撞擊後、彈飛至對向車道又遭另一車撞擊當場死亡，小龍得知訊息後悲痛不已，至今仍走不出喪母之痛，連母親遺照都放在客廳不願收起。

桃園聖保祿醫院社區健康科護理師林小琬表示，小龍名下有房產，因此未領取身障補助，加上相當年輕，無法申請社會局老人送餐服務，經當地里長轉介到醫院後，由聖保祿醫院提供獨居者送餐服務，每天至小龍家送餐，關心生活起居。

小龍家雖寬敞，但一進屋內悶臭味迎面而來，小龍身穿的衣服、褲子也滿是污漬，林小琬說，小龍時常忘記要洗澡，常常飄出臭味，送餐員每天訪視時，提醒他才會記得洗澡，但近日發現小龍臉頰凹陷，明顯消瘦，且下肢不僅萎縮還腫脹，擔心小龍身體狀況欠佳，日前安排小龍至聖保祿體檢，期間也曾試圖聯絡小龍遠方表哥，但致電上百通電話接未通，等到護理長使用小龍家電打給表哥，才首度聯繫上。