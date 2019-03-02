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心酸！母遭撞身亡 子思母遺照放客廳1年多

2019-03-02 13:34聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市39歲的小龍患有中度智能障礙，下肢萎縮無法站立，父親辭世後和母親相依為命，1年多前母親遭卡車撞死，獨留小龍一人獨自生活，由於小龍害怕與陌生人接觸，拒絕外界資源協助，目前由桃園聖保祿醫院提供送餐服務，協助行動不便的小龍維持基本生活。

小龍和母親居住於桃園市桃園區後站，過去母親擔心小龍遭人欺負，除了將小龍帶在身邊照顧，減少小龍與陌生人接觸機會，沒想到一年多前母親外出購物，騎車途中遭到遊覽車撞擊後、彈飛至對向車道又遭另一車撞擊當場死亡，小龍得知訊息後悲痛不已，至今仍走不出喪母之痛，連母親遺照都放在客廳不願收起。

桃園聖保祿醫院社區健康科護理師林小琬表示，小龍名下有房產，因此未領取身障補助，加上相當年輕，無法申請社會局老人送餐服務，經當地里長轉介到醫院後，由聖保祿醫院提供獨居者送餐服務，每天至小龍家送餐，關心生活起居。

小龍家雖寬敞，但一進屋內悶臭味迎面而來，小龍身穿的衣服、褲子也滿是污漬，林小琬說，小龍時常忘記要洗澡，常常飄出臭味，送餐員每天訪視時，提醒他才會記得洗澡，但近日發現小龍臉頰凹陷，明顯消瘦，且下肢不僅萎縮還腫脹，擔心小龍身體狀況欠佳，日前安排小龍至聖保祿體檢，期間也曾試圖聯絡小龍遠方表哥，但致電上百通電話接未通，等到護理長使用小龍家電打給表哥，才首度聯繫上。

社會局身心障礙福利科科長蘇美惠表示，民國95年時小龍曾有申領身障補助紀錄，但初審未通過，研判可能有家戶動產或不動產，導致身份資格不符，且小龍也未領有國民年金補助，社會局也將會派社工前往關心，瞭解其是否需要相關協助。

桃園市39歲的小龍，患有中度智能障礙，且下肢萎縮無法站立，父親辭世後和母親相依為...
桃園市39歲的小龍，患有中度智能障礙，且下肢萎縮無法站立，父親辭世後和母親相依為命，1年多前母親遭遊覽車撞擊不幸身亡，至今小龍仍然思念母親，客廳還放著母親遺照不願收起。記者許政榆／攝影
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