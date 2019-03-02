荔枝椿象入侵桃園行道樹？原來是無毒的紅姬緣椿象

2019-03-02 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



初春天氣轉熱，外來種果樹害蟲荔枝椿象也入侵桃園？龍潭區市議員徐玉樹發現，龍潭區行政園區前的行道樹上佈滿鮮紅色的蟲蟲大軍，行道樹及草皮木棧道都有，通報農業局前來處置，發現是無毒的紅姬緣椿象。

不過地方仍建議要設法處置，或設置解說告示讓大家知道，因行政區大草皮公園，有不少家長帶孩童遊玩，紅色蟲蟲大軍會嚇到大家。

桃園市議員徐玉樹服務處日前接到民眾反映，龍潭區行政園區的行道樹被大批荔枝椿象入侵，服務處人員到場查看，發現這些紅色蟲蟲，一群一群的聚在行道樹幹及木棧道角落，有如大軍壓境般令人頭皮發麻。

經市府農業局派員查看，這群鮮紅色的蟲蟲大軍，是與台灣欒樹共生的紅姬緣椿象，雖有臭味，但沒有毒性，不會使人受傷，無需驚慌。不像會肆虐荔枝樹、龍眼樹、台灣欒樹的荔枝椿象。

桃園市府農業局農務科長洪彩燕說，荔枝椿象多在5到10月出現，除了對果樹植物有害外，被驚擾時會噴出具腐蝕性毒液，輕則造成皮膚灼熱、嚴重會紅腫潰爛，接觸到眼睛會造成發炎、甚至失明。

洪彩燕說，去年5月中旬桃園1-4號埤塘公園曾通報發現荔枝椿象，幸民眾迅速通通報農業局，及時派員用農藥撲殺，未讓蟲害擴散到其他區域，民眾如發現時，可小心搖動或敲打枝條震落荔枝椿象撲殺，或通報各區公所或桃園農改場派員處理。

龍潭行政園區前發現的紅姬緣椿象，與具有毒液的荔枝椿象不同，沒有攻擊性也不需要噴藥撲殺，身上搶眼的鮮紅色，是用來嚇阻天敵，且與台灣欒樹為互利共生關係，可維持環境生態平衡，扮演樹木的精靈重要角色。

紅姬緣椿象屬半翅目姬緣椿科，又名紅椿象、臭屁蟲，呈現紅色或紅褐色，背部有不明顯的黑色V字型斑紋，觸角及腳呈黑色，成蟲約一周交配後會死亡，民眾不要擔心。

市議員徐玉樹表示，多數人很難區別荔枝椿象及紅姬緣椿象，為免驚擾市民，建議公所定期派員驅蟲，或建立標語、圖示提醒，也可達生態教育目的。