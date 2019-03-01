龍潭國小百年大榕樹共21株老樹 市府農業局列入保護

2019-03-01 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



百年歷史桃園市龍潭國小，不但有知名文學家的鍾肇政文化園區日式老宿舍群，校園內共有21株榕樹、黑松、扁柏及肖楠，經農業局檢試列入市府公告保護的珍貴老樹，是桃園市擁有最多老樹的小學。

龍潭國小的鎮校之寶及地標，是創校就存在，校友師生尊稱「永遠的校長」百年大榕樹，在市府農業局、教育局及農委會林試所傅春旭博士等專家團隊協助下，不但克服的「百年樹人」老校樹年邁罹病問題，校方一邊在老樹旁建新校舍，一邊用支撐鋼架、導根、氣灌、打營養劑等方式，搶救延續老樹生命，現老樹越來越健康，全校師生都很開心。

龍潭國小校長楊雅芳表示，除了百年大榕樹外，學校200公尺操場周圍看台，整圈的老榕樹都保留著，舊校門旁現規劃為鍾肇政文化園區一帶，還有黑松、肖楠及扁柏參天老樹，舊校門龍池周圍的黑松老樹，還是日治時代日籍校友捐贈手植，見證百年老校風華。

龍潭國小枝葉茂盛的百年大榕樹，在校園改建挖開水泥地時，意外發現樹心的部分，早因土質硬化腐爛，經農業局委託樹醫生專業團隊健檢下，除蟲改善白蟻蛀蝕，且發現老榕罹患肉眼看不到褐根病病灶。

在發現百年老榕罹褐根病之前，學校有幾株颱風天倒伏死掉的榕樹，最後都查出是褐根病導致。現農業局把21株老樹列入保護，定期派專業園藝團隊妥善修剪枝椏及照料，讓學校師生更放心。