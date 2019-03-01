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通霄神社2幢日式建築 修繕計畫露曙光

2019-03-01 20:29聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣歷史建築「通霄神社」公告登錄近20年，神社及周邊環境雖已修繕，但同屬神社範圍的休憩所、社務所2棟日式建築，迄今卻遲遲未能修復，部分結構毀損嚴重，其中社務所修繕計畫多年來一直「卡」在占用爭議上，通霄鎮長陳漢志上任後積極介入溝通，已取得原住戶同意，兩幢歷史建築修復都露出曙光。

虎頭山通霄神社2002年登錄為歷史建築，縣府爭取經費整修本殿基座、拜殿、參道及鳥居等周邊建築，但下方神社管理人員使用的社務所、接待休憩所卻一直未能修繕，頹圮、殘破景像讓神社整體景觀「缺角」，其中休憩所毀損嚴重，一度引發網友議論。

苗栗縣文化觀光局文化資產科長郭靜芳指出，文觀局去年爭取到經費進行休憩所鋼棚架保護工程，施工時發現屋旁大樹生長傾斜並壓垮部分建築結構，毀損情況比原先預估更嚴重，休憩所棚架工程春節前已驗收，並已完成修復規畫設計，工程預估1000多萬元，已提報文化部爭取，休憩所毀損情況雖嚴重，但爭取修復較無爭議。

她指出，社務所多年來有駐軍眷屬占用居住的爭議，問題懸而未決，居住者後來雖搬離，但仍反對修復工程，社務所幾年前已有棚架保護，但整幢建築有向山坡下方傾斜疑慮，屋脊上日式建築的「鬼瓦」也有坍落之虞，文觀局曾派員試圖拆卸鬼瓦保存，但也受阻，鎮公所表達支持修復計畫，並協助與占用戶溝通，非常感謝；社務所建築規模較大，估計修復費需3000萬元以上，占用爭議解決後，未來將先辦規畫設計，再提報中央爭取修復工程。

陳漢志表示，鎮公所支持通霄神社進行歷史建築修復工程，經溝通，原住戶已同意，預計下周一簽署相關同意書。

苗栗縣歷史建築通霄神社的「休憩所」部分結構毀損嚴重，縣府文觀局最近已施設完成保護...
苗栗縣歷史建築通霄神社的「休憩所」部分結構毀損嚴重，縣府文觀局最近已施設完成保護鋼棚架，未來將爭取修復工程。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣歷史建築通霄神社的「休憩所」部分結構毀損嚴重，縣府文觀局最近已施設完成保護...
苗栗縣歷史建築通霄神社的「休憩所」部分結構毀損嚴重，縣府文觀局最近已施設完成保護鋼棚架，未來將爭取修復工程。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣歷史建築通霄神社的「社務所」多年來因占用戶爭議未解決，一直未能推動修復工程...
苗栗縣歷史建築通霄神社的「社務所」多年來因占用戶爭議未解決，一直未能推動修復工程，通霄鎮公所近來已協助溝通，支持修復計畫。記者胡蓬生／攝影
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虎頭山通霄神社在2002年登錄為苗栗縣歷史建築，本殿基座、拜殿、參道及鳥居等周邊...
虎頭山通霄神社在2002年登錄為苗栗縣歷史建築，本殿基座、拜殿、參道及鳥居等周邊建築都已完成修繕。記者胡蓬生／攝影
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歷史建築修復日式建築
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