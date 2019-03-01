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桃園首波「特定樹木」清冊出爐 258棵老樹入列

2019-03-01 19:45聯合報 記者張裕珍╱即時報導

配合桃園市樹木保護自治條例上路，桃園市政府農業局展開全市特定樹木普查，經樹審會多次討論，桃園第一波特定樹木列管清冊終於出爐，並於農業局網站公告，共258棵樹齡逾50年老樹入列，不少樹木茁壯蓊鬱，在校園、路口、廟旁伴當地人成長多年，是乘載地方記憶的重要精神堡壘，市府預計於上半年在特定樹木旁完成立牌說明，後續也將持續展開普查。

農業局林務科指出，桃園市樹木保護自治條例從母法森林法出發，擴大保護達一定樹齡、樹幹胸高直徑與胸圍的樹木列為特定樹木，258棵特定樹木除了原本就在市府的普查名單內，也有部分是來自社區、學校或私人地主自發提報，首波清冊已於近日正式公告，由於還有不少遺珠之憾，市府表示後續將會持續普查，也歡迎地方主動提報，市府都會納入審查對象。

258棵特定樹木遍及全桃園13行政區，前三多行政區分別為龍潭區48棵、桃園區41棵與大溪區35棵最多，座落地點又以校園內校樹為大宗，從國小到大學等都有，如中央大學台灣肖楠、平鎮南勢國小肯氏南洋杉、桃園農工校內打造的「松樹大道」也有13棵黑松入選。

桃園後站的陽明運動公園遊戲區旁一棵大榕樹編號為桃園區001，樹籍資料紀錄其座標、樹型，權屬、位置圖等，樹高12.4公尺、胸高直徑2.09公尺、胸高樹圍6.59公尺，樹冠投影面積達174.2平方公尺，樹蔭開展寬闊，常有民眾到樹下圓形座椅區乘涼、聊天，十分愜意。

林務科長陳仁信說，258棵特定樹木清冊已經上網公告，為彰顯特定樹木重要性，預計在上半年會著手在樹旁立牌說明，另也提醒依桃園市樹木保護自治條例，非經主管機關許可，不得任意砍伐、移植、修剪或以其他方式破壞特定樹木，違者可處3萬到6萬元不等罰鍰。

桃園市樹木保護自治條例規定，除森林法規範「受保護樹木」外，自治條例也擴大保護「特定樹木」，凡樹齡逾50年，闊葉樹樹幹胸高直徑達0.8公尺或胸高樹圍2.5公尺以上，針葉樹部分則為樹幹胸高直徑0.6公尺或胸高樹圍達1.8公尺以上，樹冠投影面積達300平方公尺，經過審議可納入保護。

桃園區陽明運動公園內一顆大榕樹樹高12.4公尺，樹冠投影面積達174.28平方公...
桃園區陽明運動公園內一顆大榕樹樹高12.4公尺，樹冠投影面積達174.28平方公尺，樹幹旁還設置圓形座椅區，被列入桃園區特定樹木之一。記者張裕珍／攝影
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桃園農工內打造松樹大道，多達13棵黑松符合樹齡50年以上標準，也被列入桃園特定樹...
桃園農工內打造松樹大道，多達13棵黑松符合樹齡50年以上標準，也被列入桃園特定樹木保護行列。記者張裕珍／攝影
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