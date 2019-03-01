藍營議員批捷運綠線假動工 桃市府駁：不實指控

2019-03-01 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園捷運綠線高架段土建統包工程去年底於選前開工，國民黨籍議員詹江村昨到蘆竹工地開直播，批評機電標設計尚未完成，土木標沒有參數，現場工人是在「演戲」，只能洗地板假工作，對此，桃園市政府捷運工程局駁斥此為不實指控，表示統包工程採設計與施工並行，工程單位已有相關的機電參數並著手施做基礎工程，高架段的捷運橋墩將於今年陸續完成。

議員詹江村昨到綠線工地開臉書直播，質疑「捷運綠線假動工」，詹還說，去年10月動工迄今，工人在現場「就是不斷的洗地板」，他質疑機電標沒有設計完成，土木標沒有參數，搶先動工，工人只能成天晃來晃去，並說市府聲稱現在是預先做基樁，是騙人且白花錢，「桃園人不希望，綠線捷運要像桃園機場捷運一樣，動工20幾年才完工。」

對此指控，市府捷運工程局局長陳文德駁斥此為「嚴厲的不實指控」，並說「桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程」於107年8月21日決標，採「設計與施工並行」的統包招標方式，可一邊設計一邊施工，部分設計完成就可以分階段施作，與一般傳統發包方式不同，不需像台北捷運一樣得全部設計完成後才動工，議員的指控，是不清楚工程進行的步驟。

陳文德進一步說明，GC01標高架橋工程分為上部結構（大梁）、橋柱及基礎（含基樁）等三部分，設計核可後就可以分階段施工，GC01標廠商（大陸工程）在決標後，依基本設計機電參數進行細部設計，去年完成優先段基礎工程細設，已陸續完成圍籬施作、路樹移植、分隔島打除、地質鑽探、管線試挖、路燈號誌移設、定線測量、試樁等前期工程作業，107年10月中開始第一階段基樁施工，目前已完成36根基樁現場作業。