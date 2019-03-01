228連假 六福村湧入上萬人

2019-03-01 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



「邀遊客，做公益！」六福村40歲，更發起捐贈發票的行動，配合40周年這個特別數字，推出在發票中尋找「40」的活動，只要拿出符合規定的發票，即可享以299元優惠購得原價999元的門票一張。六福村公關經理葉益亨說，發票也將全數捐贈予莊福文化教育基金會做瀕危動物保育、教育用途。

連假第二天，一大早即湧現入園車潮、人潮。園方指出，首日連假即湧入1萬3千多名遊客，今天預計上看1萬8千人，遊客性質多以家庭出遊、家族旅遊為多，許多遊客還表示他們特地蒐集發票，把握機會帶全家重遊小時候來過的六福村。

葉益亨說，六福村這些年來除了繁育白犀牛有成，也為保育類動物台灣黑熊、狐猴、獅子、老虎等動物提供安穩的生活空間，更於環境教育領域用心。六福村發票大樂透活動是扣合40周年「歡慶每一個時刻」的趣味活動，也為支持莊福文教基金會，邀請民眾對發票、捐發票，和六福一起做公益。

遊客曾先生說，第一次來六福村是自己的女兒還小的時候，而今天變成帶著女兒、外孫一起遊樂，「三代人都來這邊玩過了！很特別的感覺呢！」還有來自台南的遊客推著娃娃車入園，他表示，自己第一次來六福村是小學的校外教學，一轉眼自己都當爸爸了，準備要向兒子介紹爸爸也曾來玩過的樂園。