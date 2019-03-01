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桃園新科議員組「小鮮肉」團隊 改造議會研究室拚問政

2019-03-01 15:47聯合報 記者張裕珍╱即時報導

新科桃園市議員牛煦庭年僅28歲，去年底首度參選就勝出，如願當選第二屆桃園市龜山區議員後，他兌現選舉承諾「為年輕人開路」，特助團隊清一色是七、八年級生，平均年齡僅28.4歲，牛為實踐專業理性問政理念，也特地改造議會研究室，將雙人床、衣櫃通通搬走，改放辦公桌椅作為第二辦公室，更是開議期間重要的議題支援基地，替議會注入全新氣象。

出身桃園龜山的牛煦庭高顏值也有高學歷，政大外交系畢業後，取得英國倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，是總統蔡英文的小學弟，返鄉首度參選議員就當選，近來出席議會臨時會專案報告，針對能源政策、A7污水處理、鄰避設施回饋等議題發聲，質詢砲火猛烈。

為拚專業理性問政，牛煦庭將議會分配到的209研究室大改造，將原有雙人床、衣櫃與寢具通通搬走，改放入辦公桌椅並改善網路設備，表示要讓議會的「研究室」名正言順，打造團隊的另一個辦公處所，開議期間，助理群也進駐隨時提供火力支援，協助他在議事堂問政。

牛煦庭找來在平鎮區公所服務多年，歷任主秘與副區長的呂超群擔任辦公室主任，肯定呂出身公務系統，對行政法令相當嫻熟，「是選服問政兩相宜的厲害人才」，主要坐鎮辦公室。

牛煦庭特助群則主打「小鮮肉」團隊，全部都是七、八年級生，黃牧毅、羅岳峰、尹新堯、黃承宏4人各有來頭，牛說，黃牧毅才83年次，是龜山迴龍人，從網路海選脫穎而出，羅岳峰去年參選桃園區議員失利，也被網羅到牛團隊，「年輕人互相支持，為公共議題努力」。

尹新堯畢業自政大國貿系，牛說，尹參與過太陽花學運，也曾赴澳洲打工旅遊，經歷閱覽豐富，同為龜山同鄉，找尹加入希望能用不同角度看公共事務；黃承宏則善於影像敘事，過去曾替牛用空拍機拍攝「龜山故事」影片，加入牛特助群之後，將繼續拍攝「龜山故事」。

桃園市議員牛煦庭（左3）年僅28歲，服務團隊相當年輕，左起為特助黃承宏、辦公室主...
桃園市議員牛煦庭（左3）年僅28歲，服務團隊相當年輕，左起為特助黃承宏、辦公室主任呂超群、黃牧毅、羅岳峰、尹新堯。記者張裕珍／攝影
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桃園市議員牛煦庭年僅28歲，他將議會研究室改造為辦公室，力拼專業理性問政。記者張...
桃園市議員牛煦庭年僅28歲，他將議會研究室改造為辦公室，力拼專業理性問政。記者張裕珍／攝影
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桃園市議員牛煦庭年僅28歲，他將議會研究室改造為辦公室，力拼專業理性問政。記者張...
桃園市議員牛煦庭年僅28歲，他將議會研究室改造為辦公室，力拼專業理性問政。記者張裕珍／攝影
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