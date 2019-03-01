鐵道迷注意！新竹市鐵道藝術村展新竹百年鐵道史

2019-03-01 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹火車站為全台最古老的現役火車站，日據時期時是北部重要的交通樞紐；新竹市鐵道藝術村所在位置緊鄰火車站，前身為鐵路倉庫，過去在新竹鐵路運輸中扮演貨物倉儲角色，現在變身為展覽場域，展出「時光機－新竹百年鐵道史」，要帶領民眾遊歷百年來新竹鐵道文化故事。

19世紀末，新竹為劉銘傳建築鐵路的終點，爾後在日據時期政策擴建下，西線縱貫鐵路完成，新竹站一躍成為北部運輸重鎮，時稱「新竹驛」，載運乘客絡繹不絕，周邊倉庫群及產業支線亦陸續開發；戰後，政府則興建新竹貨運站，就此奠定客、貨運分流的基礎。車站地區成為推動新竹城市發展的核心，如今，鐵路運輸在新竹平均每日迎接2萬多人次進站，乘載許多重要歷史片刻。

市長林智堅表示，「時光機－百年鐵道史」展覽別具意義，可說是對新竹鐵路脈絡的一次總梳理。未來，新竹車站將執行結合鐵路和公共運輸系統的統籌計劃，期許我們在城市開發時，能不忘讓城市歷史、人文與發展並行、共存共榮。

文化局長黃竫蕙表示，新竹火車站現今建築本體建於西元1913年，極盛時期擁有通往機場、糖廠等數條產業支線，肩負西部鐵路運輸之重任；新竹市鐵道藝術村過往為鐵路倉庫，卸下倉儲重任後，從貨物儲存轉變為藝術發生的場域。

她說，今年首發主題展覽即推出鐵道文史展，不僅以知識性內容搭配歷史地圖呈現新竹鐵路發展過程，更有精采老照片展出，呈現驛站過往景象，相當豐富可期。

「時光機 ─ 新竹百年鐵道史」展覽共分成4個展區，包含了從線性時間，理解新竹鐵路建設發展的「大事紀」；透過文史資料，重現過往建築氛圍的「歷史照片和老地圖」；藉由圖文介紹讓大家認識傳統火車樣貌的「臺灣最老蒸汽火車」；以及運用拼圖遊戲原理，自己動手建造「新竹火車站建築」。