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棄養毛小孩 想省收容費2千5 反被罰3萬

2019-02-28 23:55聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園遠東百貨昨起舉行寵物園遊會，現場提供寵物免費施打疫苗、寵物健檢及認養流浪動物...
桃園遠東百貨昨起舉行寵物園遊會，現場提供寵物免費施打疫苗、寵物健檢及認養流浪動物。 記者張裕珍／攝影
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桃園力推TNVR 21家獸醫院加入

動保零撲殺政策上路滿兩年，桃園市政府動物保護處強化偏鄉家訪絕育、多元認養等機制，今年邀請21家獸醫院加入TNVR（誘捕、絕育、疫苗施打、回置）友善動物醫院行列，協助源頭管理，不過市府發現仍有惡劣飼主不願支付2500元不續養的收容處理費，任意將毛小孩棄養在動保園區周邊，市府裝監視器追查，已有3人被揪出，每人罰3萬元。

市府動保處特別帶來多隻米克斯幼犬，鼓勵民眾以認養代替購買。記者張裕珍／攝影
市府動保處特別帶來多隻米克斯幼犬，鼓勵民眾以認養代替購買。記者張裕珍／攝影
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號召美容師 幫狗狗洗澡美容

坐落新屋的動物保護園區內收容犬隻以米克斯犬最多，桃園市府認養主推米克斯犬，昨與百貨業者合辦認領養活動，今年也祭出「大幸福轉運站」計畫，鼓勵獸醫院、寵物餐廳、用品店設點，民眾可就近認養米克斯成犬，寵物商業同業公會也號召美容師幫入園的狗狗洗澡美容，以提高認養率。

桃園市寵物商業同業公會發起「寵物美容師義務為浪浪洗澡」活動，成功媒合流浪動物找到...
桃園市寵物商業同業公會發起「寵物美容師義務為浪浪洗澡」活動，成功媒合流浪動物找到新主人。圖／桃園市寵物商業同業公會提供
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市府動保處指出，另配合零撲殺政策，特別加強源頭管理，在鄉村、都會區有不同做法，由於觀音家犬棄養嚴重，去年透過志工展開家訪絕育，都會區則推動流浪犬貓TNVR工作，並和動物醫院簽約合作，今年加入的動物醫院有21家。

社團法人台灣之心愛護動物協會常務理事林雅哲表示，TNVR工作務必「精準捕捉」，民眾若在街頭發現貓咪，可先查看耳朵，TNVR後的貓咪會以剪耳做記號，公貓剪左耳，母貓剪右耳，他也認為，動保園區收容量有限，動保處接獲捕捉流浪犬貓通報時，應強化查證機制，建議可查訪周邊家戶意見，若有3成認為確有滋擾狀況，就可捕捉入園。

基於使用者付費原則，桃園市訂有「犬貓收容及處理收費標準」，若飼主不擬續養，可先上讓渡平台媒合，若媒合不成可繳費交由園區收容。

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