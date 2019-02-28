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桃園市推認領養毛小孩 民間號召幫浪浪洗澡美容

2019-02-28 21:38聯合報 記者張裕珍╱即時報導

動保零撲殺政策滿兩年，由於桃園新屋的動保園區收容米克斯犬比例高占九成，桃園市政府認領養主推米克斯犬，今天趁228連假與百貨業者合辦認領養活動，強調米克斯犬免疫力強且忠心對主，今年另祭出大幸福轉運站計畫，鼓勵獸醫院、寵物餐廳、寵物用品店設點可認養米克斯成犬，桃園市寵物商業同業公會也號召美容師幫浪浪洗澡美容，以提高認養率。

桃園遠百站前店鄰近桃園火車站，往來人潮絡繹不絕，業者今天趁228連假與桃園市動物保護處、寵物商業同業公會等單位合作，一連2天舉行「豬狗朋友同樂園遊會」，現場提供寵物免費施打狂犬病疫苗、寵物健檢及認養流浪動物，下午還有「扮豬吃罐頭造型大賽」，吸引不少喜愛動物的民眾圍觀參與，也有眾多飼主把握假日帶著毛小孩到現場同樂。

動保處特別帶著6隻米克斯幼犬參與，鼓勵民眾以認養代替購買，幼犬的活潑萌樣相當吸睛，動保處人員說，6隻米克斯犬才剛出生兩、三個月，活動不到一小時就認養出2隻，雖然民眾普遍偏好小型的純種犬，但其實米克斯犬免疫力較高，且性格忠心，也是相當適合飼養的犬種，目前也在媒合寵物業者加入大幸福轉運站協助媒合大型米克斯犬認養。

桃園市寵物商業同業公會為協助認養，近年號召美容師到動保園區幫流浪狗狗洗澡美容，公會理事長陳秋榮說，入園的流浪狗兒狀態不佳，有的受傷或是染病，公會從前年就開始發起募款，號召美容師入園替浪浪洗澡美容，並在園內打造一間美容室，有些狗狗從未洗澡過，也因美容師巧手感受舒適許多，樣貌也變得整潔，希望有更多美容師響應，以提高認養率。

桃園遠東百貨今天起一連兩天舉行寵物園遊會，現場提供寵物免費施打疫苗、寵物健檢及認...
桃園遠東百貨今天起一連兩天舉行寵物園遊會，現場提供寵物免費施打疫苗、寵物健檢及認養流浪動物，市府動保處特別帶來多隻米克斯幼犬，鼓勵民眾以認養代替購買。記者張裕珍／攝影
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桃園市寵物商業同業公會發起「寵物美容師義務為浪浪洗澡」活動，成功媒合流浪動物找到...
桃園市寵物商業同業公會發起「寵物美容師義務為浪浪洗澡」活動，成功媒合流浪動物找到新主人。圖／桃園市寵物商業同業公會提供
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桃園遠東百貨今天起一連兩天舉行寵物園遊會，現場提供寵物免費施打疫苗、寵物健檢及認...
桃園遠東百貨今天起一連兩天舉行寵物園遊會，現場提供寵物免費施打疫苗、寵物健檢及認養流浪動物，市府動保處特別帶來多隻米克斯幼犬，鼓勵民眾以認養代替購買。記者張裕珍／攝影
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桃園遠東百貨今天起一連兩天舉行寵物園遊會，桃園市寵物商業同業公會協助辦理多項趣味...
桃園遠東百貨今天起一連兩天舉行寵物園遊會，桃園市寵物商業同業公會協助辦理多項趣味活動。記者張裕珍／攝影
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桃園遠東百貨今天起一連兩天舉行寵物園遊會，現場提供寵物免費施打疫苗、寵物健檢及認...
桃園遠東百貨今天起一連兩天舉行寵物園遊會，現場提供寵物免費施打疫苗、寵物健檢及認養流浪動物，市府動保處特別帶來多隻米克斯幼犬，鼓勵民眾以認養代替購買。記者張裕珍／攝影
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桃園遠東百貨今天起一連兩天舉行寵物園遊會，現場提供寵物免費施打疫苗、寵物健檢及認...
桃園遠東百貨今天起一連兩天舉行寵物園遊會，現場提供寵物免費施打疫苗、寵物健檢及認養流浪動物，吸引不少民眾參與。記者張裕珍／攝影
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寵物認養連假
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