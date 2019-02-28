備戰2020立委 新竹選將起跑動作多

2019-02-28 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



2020立法委員選舉即將到來，民進黨籍新竹市議員鄭宏輝早在年前宣布投入選戰，在新竹縣的民國黨前主席徐欣瑩也被外傳有意角逐立委之戰。兩人今日都不約而同出席228活動，不但顯示對社會事件的關心，也增加了曝光率。

今天上午，台北市長柯文哲騎單車至新竹，柯文哲的盟友、前民國黨主席徐欣瑩也到代天府迎接柯文哲，她贈送有台灣樣貌和花生、象徵「好事會發生」飾品。柯文哲則說，他是新竹人，每次回到新竹都感到特別親切。

有趣的是，徐欣瑩的弟弟徐世勳則是這次主持人，掌控全場氣氛，徐欣瑩則緊緊站在柯文哲身旁，兩人都在這次活動中搶到鎂光燈，增強曝光度。不過，徐欣瑩則未有回應選立委說法，顯得相對低調。

新竹縣民國黨籍議員吳旭智，是新科議員，他今天也到場支持，並站在同為交大的學姊徐欣瑩身旁，強化曝光度。

民進黨籍新竹市議員鄭宏輝早在年前宣布投入2020立法委員選舉，今天新竹市政府辦「2019二二八和平紀念日追思音樂會」，邀請到台北市長柯文哲父母到場。

鄭宏輝座位安排在柯文哲父母旁，在進行手持白百合花獻花追思階段，也被安排與柯文哲父母同組，成為媒體焦點之一。

而今天出席「2019二二八和平紀念日追思音樂會」議員，全來自新竹市民進黨籍，包含有李妍慧、鄭美娟、劉康彥、陳建名、曾資程與陳啟源皆到場致意，也讓人看見民進黨的團結。