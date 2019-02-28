挖泥巴唱童謠「拔蘿蔔」好療癒 免費盡性採大爆人潮

2019-02-28 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



228連假首日，桃園市龍潭區黃唐里里長劉增修今天開放自家的白蘿蔔農園，辦親子拔蘿蔔免費體驗活動，吸引700多人同樂。農地擠滿挖寶、拔蘿蔔求「好彩頭」人潮，大讚「好療癒」。

樂於分享農地栽種白蘿蔔的劉增修說，只要肯擠進農園湊個熱鬧，都可現場報名下田，能拔多少就多少，都不秤斤收費。10多年前自家一甲半農地，辦多場次大型親子拔蘿蔔及焢窯體驗活動，場場爆滿。

劉增修說，都會區孩童到田間務農或親近農地機會少，很多小朋友都是從童書或童謠，摸索什麼是拔蘿蔔，少有機會親自體驗。沒有舉辦大型體驗活動，只要社區家長帶著孩子前來詢問，他都會大方開放農園「盡性」，在美美的山水田園間，齊心合力拔蘿蔔。

今天立法委員呂玉玲、蔣絜安，市議員劉熒隆及龍潭區區長胡星輝都到場體驗，桃園市客家事務局及其他市議員，也派秘書出席盛會。農園出現大批人潮，也有外地遊客好奇前來拍照，順道體驗挖開泥土，使勁採摘、拔蘿蔔意外旅程。

黃唐里舊地名黃塘泥，大多數農地為旱作。劉增修說，他的農地一期作種玉米賣錢，二期作休耕種綠肥作物，完成驗收耕鋤，算準時間撒下蘿蔔種籽，約100天左右，就有鮮採蘿蔔與社區居民免費共享。