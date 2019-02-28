親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高雄林園工業區台石化廠房爆炸起火 4員工送醫

獨╱丁允恭罵毀高雄 白冰冰：他是我生命的王世堅

挖泥巴唱童謠「拔蘿蔔」好療癒 免費盡性採大爆人潮

2019-02-28 20:27聯合報 記者張弘昌╱即時報導

228連假首日，桃園市龍潭區黃唐里里長劉增修今天開放自家的白蘿蔔農園，辦親子拔蘿蔔免費體驗活動，吸引700多人同樂。農地擠滿挖寶、拔蘿蔔求「好彩頭」人潮，大讚「好療癒」。

樂於分享農地栽種白蘿蔔的劉增修說，只要肯擠進農園湊個熱鬧，都可現場報名下田，能拔多少就多少，都不秤斤收費。10多年前自家一甲半農地，辦多場次大型親子拔蘿蔔及焢窯體驗活動，場場爆滿。

劉增修說，都會區孩童到田間務農或親近農地機會少，很多小朋友都是從童書或童謠，摸索什麼是拔蘿蔔，少有機會親自體驗。沒有舉辦大型體驗活動，只要社區家長帶著孩子前來詢問，他都會大方開放農園「盡性」，在美美的山水田園間，齊心合力拔蘿蔔。

今天立法委員呂玉玲、蔣絜安，市議員劉熒隆及龍潭區區長胡星輝都到場體驗，桃園市客家事務局及其他市議員，也派秘書出席盛會。農園出現大批人潮，也有外地遊客好奇前來拍照，順道體驗挖開泥土，使勁採摘、拔蘿蔔意外旅程。

黃唐里舊地名黃塘泥，大多數農地為旱作。劉增修說，他的農地一期作種玉米賣錢，二期作休耕種綠肥作物，完成驗收耕鋤，算準時間撒下蘿蔔種籽，約100天左右，就有鮮採蘿蔔與社區居民免費共享。

參與徐姓家長表示，童年時在農曆年前割稻後，休閒農地種很多蘿蔔、芥菜等作物，休養地力並徝環運用，不浪費有限的耕地。旱地種蘿蔔收成，可作醃蘿蔔、蘿蔔乾、蘿蔔絲，還有客家菜包煮湯等多樣的美食料理，儉樸、善用資源，是客家庄庶文化重要元素之一。活動免費又可親子閤家體驗，當然叫好又叫座。

桃園市龍潭區親子拔蘿蔔體驗活動，大家使勁盡性免費採，吸引大批人潮，盛況不輸228...
桃園市龍潭區親子拔蘿蔔體驗活動，大家使勁盡性免費採，吸引大批人潮，盛況不輸228連假風景名勝景點。圖／龍潭黃唐里里長劉增修提供
分享
桃園市龍潭區親子拔蘿蔔體驗活動，大家使勁盡性免費採，吸引大批人潮，盛況不輸228...
桃園市龍潭區親子拔蘿蔔體驗活動，大家使勁盡性免費採，吸引大批人潮，盛況不輸228連假風景名勝景點。圖／龍潭黃唐里里長劉增修提供
分享
桃園市龍潭區親子拔蘿蔔體驗活動，大家使勁盡性免費採，吸引大批人潮，盛況不輸228...
桃園市龍潭區親子拔蘿蔔體驗活動，大家使勁盡性免費採，吸引大批人潮，盛況不輸228連假風景名勝景點。圖／龍潭黃唐里里長劉增修提供
分享
桃園市龍潭區親子拔蘿蔔體驗活動，大家使勁盡性免費採，吸引大批人潮，盛況不輸228...
桃園市龍潭區親子拔蘿蔔體驗活動，大家使勁盡性免費採，吸引大批人潮，盛況不輸228連假風景名勝景點。圖／龍潭黃唐里里長劉增修提供
分享
桃園市龍潭區親子拔蘿蔔體驗活動，大家使勁盡性免費採，吸引大批人潮，盛況不輸228...
桃園市龍潭區親子拔蘿蔔體驗活動，大家使勁盡性免費採，吸引大批人潮，盛況不輸228連假風景名勝景點。圖／龍潭黃唐里里長劉增修提供
分享
桃園市龍潭區親子拔蘿蔔體驗活動，大家使勁盡性免費採，吸引大批人潮，盛況不輸228...
桃園市龍潭區親子拔蘿蔔體驗活動，大家使勁盡性免費採，吸引大批人潮，盛況不輸228連假風景名勝景點。圖／龍潭黃唐里里長劉增修提供
分享

農地親子
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

桃園市推認領養毛小孩 民間號召幫浪浪洗澡美容

2019-02-28 21:38

備戰2020立委 新竹選將起跑動作多

2019-02-28 20:52

苗栗縣夢花文學獎開始收件 首獎5萬元

2019-02-28 20:09

新竹公園櫻花滿開 園內5處祕境報你知

2019-02-28 19:48

桃園市長盃棒球賽取消國中組 家長憂損孩子加分權益

2019-02-28 17:19

大陳島義胞鄉親 5遊覽車228慈湖謁陵護蔣

2019-02-28 16:11

桶柑30萬台斤「掛」樹上 縣府及農會合力行銷

2019-02-28 16:06

桃市辦音樂會追思228 鄭文燦勉台灣更自由民主

2019-02-28 16:05

怕管線掉落危害交通 竹北幹道今年要線路地下化

2019-02-28 15:19

護蔣銅像團體 聚集陳菊拆卸重組銅像前唱軍歌

2019-02-28 12:38

國一湖口段每天塞 中央拍板將開放服務區聯外便道

2019-02-28 11:58

3千名跑者帶走1.5萬台斤柑橘 峨眉鄉靠路跑行銷

2019-02-28 11:48

申請桃市社宅中路二號破千人 228連假僅開放線上申辦

2019-02-28 11:00

智慧偵測揪違停 內壢火車站3月起正式開罰

2019-02-28 10:55

桃園台灣人壽 拉近保戶親子關係

2019-02-28 07:25

桃園市政府作為滿意度高 位居全台第一

2019-02-28 07:19

鄭文燦三個讚挺青年創業 打造幸福亮點城市

2019-02-28 07:15

桃園市工業大城全力招商 家庭經濟大幅躍進

2019-02-28 07:13

桃產總抗議關廠 潤泰全：續助員工轉介

2019-02-27 23:37

春雨送6天用水 新竹下周起離峰減壓供水

2019-02-27 23:26

桃竹苗FUN玩趣／老屋變獨立書店  茶香伴讀賞藝文

2019-02-27 22:57

桃園機場歡慶40歲 服務旅客逾7億人次

2019-02-27 22:39

新科團隊臉譜／竹市文化局長黃竫蕙 活化古蹟融入社區

2019-02-27 22:32

桃園敬老卡再升級 可運動、搭車 未來還能暢遊風景區

2019-02-27 22:27

白沙屯媽進香報名首日 排隊人龍「都快上海堤了」

2019-02-27 21:13

對照Google街景圖畫道路標線？官方：廠商搞不清狀況

2019-02-27 21:05

大陳島鄉情文化促進會：不容假藉228挑起族群對立

2019-02-27 19:27

桃園敬老愛心卡再升級 運動中心、愛心計程車皆優惠

2019-02-27 17:17

全台最美的新住民中心 竹市為新住民打造第二個家

2019-02-27 16:08

竹北「送肉粽」終點只到溪邊遭轟 文興里長：一定送到海邊

2019-02-27 15:52

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

台灣燈會有多火… 屏東人瘋傳這6個字 讓人熱血

2019-02-28 09:00

台灣燈會旁地主不收停車費只要句謝謝 暖心的迎賓之道

2019-02-28 16:02

國一湖口段每天塞 中央拍板將開放服務區聯外便道

2019-02-28 11:58

網友對韓國瑜感到失望 林園人嘆「被邊緣化」

2019-02-28 12:15

影／人爆多！搭接駁車看台灣燈會 排隊人龍包圍潮州站

2019-02-28 15:51

櫻花、紫藤好美 武陵農場遊客塞爆

2019-02-28 15:15

彰化永靖晚間送肉粽 網友貼文籲迴避

2019-02-27 22:39

櫻花炸裂南投！遊樂園、景區搭櫻潮推優惠搶客

2019-02-28 16:20

彰化縣海岸最後的淨土 漢寶濕地發現帶鰕虎罕見魚種

2019-02-27 22:34

228連假何處去？台南月津港燈節值得一看 閉幕前活動多

2019-02-28 03:21

八斗子接圓山轉運站 中正線快捷公車可望暑假上路

2019-02-28 11:39

后里泰安櫻花季湧人潮 派出所旁停車場不開放

2019-02-28 09:03

看見禿頂以為是韓國瑜 原來是他來逛台灣燈會

2019-02-27 22:03

六福村周年慶 228連假憑發票「40」號入場現省700元

2019-02-28 11:27

林佳龍視察第二長公路隧道 蘇花改明年1月10日全線通車

2019-02-28 14:39

反對方指支持者拿「走路工」 高雄輕軌公聽會險釀衝突

2019-02-28 14:14

高雄自立陸橋服務42年走入歷史 今起4天拆除

2019-02-28 10:49

護蔣銅像團體 聚集陳菊拆卸重組銅像前唱軍歌

2019-02-28 12:38

大陳島義胞鄉親 5遊覽車228慈湖謁陵護蔣

2019-02-28 16:11

永和喜樂影城開幕 民眾排12小時搶1元電影票

2019-02-28 12:37

影／228連假 台灣燈會單日人潮破百萬

2019-02-28 19:06

228連假第一天 士林官邸周邊車多人擠爆

2019-02-28 18:29

幫彰化南瑤宮媽祖按讚 免費喝一杯進香咖啡

2019-02-27 23:23

台灣燈會「紅色鋼鐵人部隊」 潘孟安：謝謝你們

2019-02-28 10:20

智慧偵測揪違停 內壢火車站3月起正式開罰

2019-02-28 10:55

影／大雅小麥文化節開跑人潮擠 民眾：比過年熱鬧

2019-02-28 11:36

桶柑30萬台斤「掛」樹上 縣府及農會合力行銷

2019-02-28 16:06

新竹公園櫻花滿開 園內5處祕境報你知

2019-02-28 19:48

南方公園租約糾紛告一段落 台南醫院規劃長照用

2019-02-28 14:28

228連假新景點開幕 南市府：台南民宿旅館幾近滿房

2019-02-28 13:18

烏山頭水庫風景區群櫻綻放 3月3日前買門票祭優惠

2019-02-28 10:28

228連假看台灣蘭展 鄰近四大景點別錯過

2019-02-28 13:10

利卡夢音樂祭228登場 日俄2國際樂壇巨星獻技

2019-02-27 23:34

重塑母親之河 花蓮議長建議參考塞納河打造青創基地

2019-02-28 18:04

台灣燈會亂丟菸蒂釀火災 福安宮元寶燈飾趕工修復

2019-02-28 09:35

海芋、繡球花聞名 竹子湖成為北市第三處休閒農業區

2019-02-28 09:50

大雪山遊樂區2至3月賞櫻又賞鳥 連假期間遊園車免費

2019-02-28 08:27

快來看真的「魯冰花」！南投鹿谷茶區百花齊放

2019-02-28 09:08

連假上山賞櫻吧！ 奧萬大櫻花盛開風景正美

2019-02-28 11:43

申請桃市社宅中路二號破千人 228連假僅開放線上申辦

2019-02-28 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top