新竹公園櫻花滿開 園內5處祕境報你知

2019-02-28 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



228連假，新竹到哪踏青？新竹公園最近櫻花滿開，不分白天晚上、晴天陰雨，都滿是來「追櫻」的民眾，市長林智堅推薦，民眾除了全家大小來野餐賞櫻，園內還有私房5大打卡點是櫻花坡、櫻花廣場、玻工館周邊小徑、麗池園林、百年茄苳金城武樹，民眾一定要親自遊走拍照，留下難忘回憶。

走進新竹公園，第一處可見階梯廣場，此階梯打破5.5公尺高的阻隔牆，改用石牆堆砌出階梯廣場，並移植櫻花回原位，現已開出美麗的粉色花朵，打造出獨特的櫻花坡，由高處看，整個廣場宛如佈滿「粉紅雲朵」充滿浪漫氛圍，遊客可以在草坪上野餐，享受置身櫻花雲海間的好風景。

另外，在大階梯旁邊設有無障礙坡道，輪椅族推車族也可以輕鬆悠遊。

第二處為櫻花廣場。新竹市政府在2016年以地景藝術裝置「春雪後」在網路上掀起打卡熱潮的櫻花廣場，現正開滿櫻花，環狀分布、繽紛綻放的櫻花圈圈，怎麼走都看的到粉紅小花，更是一大視覺享受，遊客也可以站在廣場中心點，享受被櫻花環抱的滿足感，絕對是來到新竹公園一遊時絕對不可錯過的打卡點。

第三處是玻工館周邊小徑。由階梯廣場走向麗池園林，就會經過建於日治時期、前身是「新竹州自治會館」的「玻璃工藝博物館」，老建築已超過80年，不僅建築風格古色古香，兩側的祕境更讓你不管怎麼拍都美。

若從玻工館另一側通往九曲橋的小徑走，會遇上「祕境」等級的小徑，不僅可以避開人潮，還可以遠眺九曲橋，在這裡可以同時拍到湖水、櫻花與九曲橋，自樹間撒落的陽光更為美照加分不少，還可以透過玻璃牆看到部分玻璃工藝品。

第四處為麗池園林。此區拆除了使用率低且老舊的公園游泳池，配合湖畔料亭日式建築群，開拓寬廣的山水造景，以草坡提高綠覆蓋率，還以麗池水源頭打造瀑布流水，創造出日式庭園景色，山水造景前的兩棵絕美的櫻花樹更是一絕。拍照祕訣在於，就選擇站在小橋上與櫻花、山水造景，能拍出超日系美照。

第五處是百年茄苳金城武樹。新竹公園內這株高聳筆挺、枝葉茂密的百年老茄苳樹，在周遭的矮樹群中格外亮眼，宛如新竹版「金城武樹」，陽光穿透枝葉間灑落，保證留下難忘回憶。