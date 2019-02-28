桃園市長盃棒球賽取消國中組 家長憂損孩子加分權益

2019-02-28 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府體育局主辦、桃園市體育會棒球委員會承辦的市長盃棒球錦標賽將在今年3、4月份登場，市議員黃婉如接獲家長陳情，指出主辦單位已連續2年取消國中組賽事，今年卻增加社區國中組組別，學生無法以學校單位參賽，直指是圖利特殊隊伍，更擔心升學畢業考試在即，孩子連續2年無法參加市長盃，恐影響到升學加分權益。

市府體育局副局長房瑞文解釋，往年國中組約有8、9間學校隊伍參賽，去年就曾邀集各校教練討論，彼此共識因棒球相關選拔賽事多，國中球隊難全面兼顧，去年賽事一延再延最後不得已取消，今年初的賽事則決定直接取消國中組賽事，經家長反映之後，目前已請教育局協調開南大學場地，原則將會恢復國中組賽事。

桃園市運動會市長盃棒球錦標賽日前公布競賽規程，比賽從3月9日至4月30日為期30天，組別分為國小硬式組、國小軟式組、高中軟式組、大專組、社區國小軟式組、社區國中軟式組以及公開男子選拔賽，報名截止日為今天，各組最後前3名隊伍，將各頒獎牌一面。

市議員黃婉如說，有家長反映，市長盃棒球錦標賽去年開放報名最後卻未辦理，今年則完全沒辦，認為孩子國中生涯只有3年，但卻未能參加到市長盃就要畢業，恐影響孩子升學加分權益，且今年賽事新增社區國中組，辦法規定有學籍身份就可報名，但因學校非社區球隊想報名卻被拒絕，認為今年的市長盃棒球錦標賽相關賽事辦法是違反規定及圖利特殊隊伍。