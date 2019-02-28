親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

228追思會 柯爸心痛談：要忘記很難 會盡量放下

2019-02-28 16:38聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

台北市長柯文哲的祖父是228事件的受難者，上午柯文哲騎單車抵達新竹時提「今天是228，我們台灣應該要告別過去那種悲傷的氣氛，迎向充滿希望或正面的力量。」柯爸柯承發、柯媽何瑞英下午出席新竹市政府辦的228和平紀念日追思音樂會時，他們說，「要忘記很難，但會盡量放下，就為台灣的和平與發展。」

新竹市政府今下午在228和平紀念公園舉辦「2019二二八和平紀念日追思音樂會」，副市長沈慧虹出席，向受難者家屬表達誠摯慰問，台北市長柯文哲父母也到場。沈慧虹表示，盼受難者及家屬的悲痛能獲撫慰，用愛和寬恕促進社會的共榮共和，祈願和平的光芒，永遠照耀臺灣，更不忘先人追求自由的貢獻與犧牲，奠基現在民主與幸福的道路。

柯承發說，每談起228事件，他就會「流眼淚」。他的父親柯世元是小學老師，為庇護許多隨國軍撤退來的老師與一位外省校長，卻在清鄉工作時遭憲兵隊被拘禁，他帶著飯包探望爸爸，被拒於門外，回憶起來歷歷在目。

他說，若沒有當時的拘禁，父親也不會在53歲就因病早逝，讓他非常痛心。今年，他今年88歲，比父親多活了35年，是老天保佑他，他感謝新竹市政府，用愛心來照顧犧牲者的家屬。

柯承發表示，現在想到過去痛苦的一切，雖然心痛，但也因為已經是過去的事情了，現在，他要把這些事情逐漸放下，為台灣的和平與發展，一起出力、打拼。

何瑞英說，丈夫有9個兄弟姊妹，公公因被抓走後，婆婆心裡苦卻「有話沒地方可說」，這種傷痛難以說忘就忘，那麼樣的簡單，對於過去，他們永遠放在心裡，對於長輩的犧牲，也透過祈禱為他們祝福。

她說，大家要記得這樣的教誨，現在台灣有好的生活，彼此應要互相鼓勵、相愛，讓台灣日日能持續進步，可以快樂。

追思音樂會，沈慧虹率市府各局處同仁出席，眾人手持白百合花獻花追思，為二二八事件默哀一分鐘，薔薇合唱團也演唱「相思海」、「伊是咱的寶貝」、「月夜愁」撫慰人心。受難者家屬代表台北市長柯文哲的父母親柯承發、何瑞英、鄭詩禮、楊金土、鄭一郎等都到場參與，前議員鄭宏輝、議員李妍慧、鄭美娟、劉康彥、陳建名、曾資程與陳啟源皆到場致意，音樂會最後更敲響和平鐘聲，場面莊嚴肅穆。

新竹市政府今下午在228和平紀念公園舉辦「228和平紀念日追思音樂會」。記者郭宣...
新竹市政府今下午在228和平紀念公園舉辦「228和平紀念日追思音樂會」。記者郭宣彣／攝影
分享
回憶起228事件，柯爸柯承發（右2）難掩悲傷。記者郭宣彣／攝影
回憶起228事件，柯爸柯承發（右2）難掩悲傷。記者郭宣彣／攝影
分享
新竹市政府辦228和平紀念日追思音樂會，柯爸柯承發（右）、柯媽何瑞英（中）、前議...
新竹市政府辦228和平紀念日追思音樂會，柯爸柯承發（右）、柯媽何瑞英（中）、前議員鄭宏輝（左）獻百合致意。記者郭宣彣／攝影
分享
音樂會最後敲響和平鐘聲，場面莊嚴肅穆。記者郭宣彣／攝影
音樂會最後敲響和平鐘聲，場面莊嚴肅穆。記者郭宣彣／攝影
分享
回憶起228事件，柯爸柯承發（右2）難掩悲傷。記者郭宣彣／攝影
回憶起228事件，柯爸柯承發（右2）難掩悲傷。記者郭宣彣／攝影
分享
新竹市政府今下午在228和平紀念公園舉辦「228和平紀念日追思音樂會」。記者郭宣...
新竹市政府今下午在228和平紀念公園舉辦「228和平紀念日追思音樂會」。記者郭宣彣／攝影
分享

新竹音樂會柯文哲
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

大陳島義胞鄉親 5遊覽車228慈湖謁陵護蔣

2019-02-28 16:11

桶柑30萬台斤「掛」樹上 縣府及農會合力行銷

2019-02-28 16:06

桃市辦音樂會追思228 鄭文燦勉台灣更自由民主

2019-02-28 16:05

怕管線掉落危害交通 竹北幹道今年要線路地下化

2019-02-28 15:19

護蔣銅像團體 聚集陳菊拆卸重組銅像前唱軍歌

2019-02-28 12:38

國一湖口段每天塞 中央拍板將開放服務區聯外便道

2019-02-28 11:58

3千名跑者帶走1.5萬台斤柑橘 峨眉鄉靠路跑行銷

2019-02-28 11:48

申請桃市社宅中路二號破千人 228連假僅開放線上申辦

2019-02-28 11:00

智慧偵測揪違停 內壢火車站3月起正式開罰

2019-02-28 10:55

桃園台灣人壽 拉近保戶親子關係

2019-02-28 07:25

桃園市政府作為滿意度高 位居全台第一

2019-02-28 07:19

鄭文燦三個讚挺青年創業 打造幸福亮點城市

2019-02-28 07:15

桃園市工業大城全力招商 家庭經濟大幅躍進

2019-02-28 07:13

桃產總抗議關廠 潤泰全：續助員工轉介

2019-02-27 23:37

春雨送6天用水 新竹下周起離峰減壓供水

2019-02-27 23:26

桃竹苗FUN玩趣／老屋變獨立書店  茶香伴讀賞藝文

2019-02-27 22:57

桃園機場歡慶40歲 服務旅客逾7億人次

2019-02-27 22:39

新科團隊臉譜／竹市文化局長黃竫蕙 活化古蹟融入社區

2019-02-27 22:32

桃園敬老卡再升級 可運動、搭車 未來還能暢遊風景區

2019-02-27 22:27

白沙屯媽進香報名首日 排隊人龍「都快上海堤了」

2019-02-27 21:13

對照Google街景圖畫道路標線？官方：廠商搞不清狀況

2019-02-27 21:05

大陳島鄉情文化促進會：不容假藉228挑起族群對立

2019-02-27 19:27

桃園敬老愛心卡再升級 運動中心、愛心計程車皆優惠

2019-02-27 17:17

全台最美的新住民中心 竹市為新住民打造第二個家

2019-02-27 16:08

竹北「送肉粽」終點只到溪邊遭轟 文興里長：一定送到海邊

2019-02-27 15:52

廠商誤用google街景圖對照 竟劃設出烏龍停車格

2019-02-27 15:14

降雨不如預期 3月4日起新竹實施離峰減壓供水

2019-02-27 13:55

新竹縣也要「送肉粽」！ 今晚8點生人迴避

2019-02-27 11:50

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

台灣燈會有多火… 屏東人瘋傳這6個字 讓人熱血

2019-02-28 09:00

南投新祕境 雙龍景觀吊橋今夏挑戰你的膽量

2019-02-27 20:52

白沙屯媽進香報名首日 排隊人龍「都快上海堤了」

2019-02-27 21:13

網友對韓國瑜感到失望 林園人嘆「被邊緣化」

2019-02-28 12:15

每天百萬賞燈客加墾丁度假潮 228連假讓員警心裡發毛

2019-02-27 18:23

美！新北精選3私房賞櫻景點 漫步桃粉色櫻花大道

2019-02-27 18:22

國一湖口段每天塞 中央拍板將開放服務區聯外便道

2019-02-28 11:58

銅藻成災翻身變黃金？日本跨海基隆採樣尋求合作

2019-02-27 21:35

彰化永靖晚間送肉粽 網友貼文籲迴避

2019-02-27 22:39

彰化縣海岸最後的淨土 漢寶濕地發現帶鰕虎罕見魚種

2019-02-27 22:34

漫步櫻花大道 淡海輕軌出站步行、搭接駁車輕鬆賞櫻

2019-02-27 18:23

桃園敬老愛心卡再升級 運動中心、愛心計程車皆優惠

2019-02-27 17:17

八斗子接圓山轉運站 中正線快捷公車可望暑假上路

2019-02-28 11:39

看見禿頂以為是韓國瑜 原來是他來逛台灣燈會

2019-02-27 22:03

水利會將強力取締盜水 農民：不可能眼睜睜看收成無望

2019-02-27 19:31

228連假何處去？台南月津港燈節值得一看 閉幕前活動多

2019-02-28 03:21

對照Google街景圖畫道路標線？官方：廠商搞不清狀況

2019-02-27 21:05

六福村周年慶 228連假憑發票「40」號入場現省700元

2019-02-28 11:27

台南台灣船園區228開幕 「台灣成功號」璀璨登場

2019-02-27 19:44

台灣燈會旁地主不收停車費只要句謝謝 暖心的迎賓之道

2019-02-28 16:02

訪完以色列明挑戰「一日雙城」 柯P面露疲態

2019-02-27 18:06

產後護理機構、月子中心大不同 母控兒染病得自己送醫

2019-02-27 20:29

后里泰安櫻花季湧人潮 派出所旁停車場不開放

2019-02-28 09:03

高雄自立陸橋服務42年走入歷史 今起4天拆除

2019-02-28 10:49

護蔣銅像團體 聚集陳菊拆卸重組銅像前唱軍歌

2019-02-28 12:38

櫻花、紫藤好美 武陵農場遊客塞爆

2019-02-28 15:15

反對方指支持者拿「走路工」 高雄輕軌公聽會險釀衝突

2019-02-28 14:14

金門航站歡慶25週年 展出60架稀有飛機模型

2019-02-27 19:36

台灣燈會「紅色鋼鐵人部隊」 潘孟安：謝謝你們

2019-02-28 10:20

幫彰化南瑤宮媽祖按讚 免費喝一杯進香咖啡

2019-02-27 23:23

永和喜樂影城開幕 民眾排12小時搶1元電影票

2019-02-28 12:37

林佳龍視察第二長公路隧道 蘇花改明年1月10日全線通車

2019-02-28 14:39

台灣燈會起火竄濃煙 燈辦：不影響賞燈

2019-02-27 17:55

智慧偵測揪違停 內壢火車站3月起正式開罰

2019-02-28 10:55

大陳島鄉情文化促進會：不容假藉228挑起族群對立

2019-02-27 19:27

新運動場也成教材 文化國小辦感恩市集

2019-02-27 20:14

信義鄉建雙龍景觀吊橋 最快今年夏天啟用

2019-02-27 18:53

利卡夢音樂祭228登場 日俄2國際樂壇巨星獻技

2019-02-27 23:34

柯呈枋到任就請假選舉引綠營批評 中市府：依規定請假

2019-02-27 18:59

烏山頭水庫風景區群櫻綻放 3月3日前買門票祭優惠

2019-02-28 10:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top