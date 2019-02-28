228追思會 柯爸心痛談：要忘記很難 會盡量放下

2019-02-28 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



台北市長柯文哲的祖父是228事件的受難者，上午柯文哲騎單車抵達新竹時提「今天是228，我們台灣應該要告別過去那種悲傷的氣氛，迎向充滿希望或正面的力量。」柯爸柯承發、柯媽何瑞英下午出席新竹市政府辦的228和平紀念日追思音樂會時，他們說，「要忘記很難，但會盡量放下，就為台灣的和平與發展。」

新竹市政府今下午在228和平紀念公園舉辦「2019二二八和平紀念日追思音樂會」，副市長沈慧虹出席，向受難者家屬表達誠摯慰問，台北市長柯文哲父母也到場。沈慧虹表示，盼受難者及家屬的悲痛能獲撫慰，用愛和寬恕促進社會的共榮共和，祈願和平的光芒，永遠照耀臺灣，更不忘先人追求自由的貢獻與犧牲，奠基現在民主與幸福的道路。

柯承發說，每談起228事件，他就會「流眼淚」。他的父親柯世元是小學老師，為庇護許多隨國軍撤退來的老師與一位外省校長，卻在清鄉工作時遭憲兵隊被拘禁，他帶著飯包探望爸爸，被拒於門外，回憶起來歷歷在目。

他說，若沒有當時的拘禁，父親也不會在53歲就因病早逝，讓他非常痛心。今年，他今年88歲，比父親多活了35年，是老天保佑他，他感謝新竹市政府，用愛心來照顧犧牲者的家屬。

柯承發表示，現在想到過去痛苦的一切，雖然心痛，但也因為已經是過去的事情了，現在，他要把這些事情逐漸放下，為台灣的和平與發展，一起出力、打拼。

何瑞英說，丈夫有9個兄弟姊妹，公公因被抓走後，婆婆心裡苦卻「有話沒地方可說」，這種傷痛難以說忘就忘，那麼樣的簡單，對於過去，他們永遠放在心裡，對於長輩的犧牲，也透過祈禱為他們祝福。

她說，大家要記得這樣的教誨，現在台灣有好的生活，彼此應要互相鼓勵、相愛，讓台灣日日能持續進步，可以快樂。