大陳島義胞鄉親 5遊覽車228慈湖謁陵護蔣

2019-02-28 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



一江山島戰役，全島寫血書誓與島共存亡的大陳島義胞，撤遷來台的全台鄉親代表，今天下午2時包5部遊覽車，齊聚桃園慈湖園區外，發表誓詞及宣言後，數百人進入慈湖陵寢，表達捍衛蔣公尊嚴，大陳島民忠肝義膽、飲水思源精神。

中華大陳同鄉總會總會長陶小順，大陳島鄉情文化促進會理事長陳友達，發動全台各地的大陳島鄉親，動員5部遊覽車300多人，從各地趕到慈湖園區會合發表誓詞及宣言後，組隊步行進入陵寢前鞠躬追思。

大陳島鄉情文化促進會理事長陳友達表示，選在228和平紀念日這一天前來謁靈，是因去年228有台獨份子闖入潑漆破壞靈柩，為了在228這一天保護蔣公，才動員鄉親謁靈追思，展現大陳鄉親忠肝義膽、飲水思源精神。

陳友達表示，大陳族群不再容許台獨份子假借228之傷痕，挑起族群對立之實，政治人物用228挑起族群衝突，謀取政治利益。靈柩潑漆、廢中正紀念堂、都是我們台灣社會安定的公敵。