桶柑30萬台斤「掛」樹上 縣府及農會合力行銷

2019-02-28 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣政府與獅潭鄉農會228連續假期在「獅農小舖」舉辦台三線獅潭客庄柑橘、草莓促銷及農特產品展售活動，加強行銷當地農特產，苗栗縣長徐耀昌也到場行銷；目前正值當地桶柑產期，但因價格低，農民繼續採收意願低，農會估計還有30萬台斤「掛」在樹上，徐耀昌指示農業處協調企業認購、透過台商協助行銷大陸等多重管道，盼紓緩滯銷壓力，增加果農收益。

縣府農業處長陳錦俊表示，獅潭柑橘種植面積約120公頃、年產量1700公噸；草莓種植面積約30公頃、年產量320公噸，今年氣候宜人、風調雨順，加上農民栽培技術佳，柑橘、草莓都豐收，獅潭鄉農會在春節前推出「橘莓戀」行銷活動，春節後利用228連假再辦第2場次行銷活動。

獅潭鄉農會在舊穀倉改造的「獅農小舖」規畫10個攤位，展售各類柑橘、草莓、葡萄、紅棗等各地農特產品，一旁還有「老頭擺」古文物和老照片展覽。

獅潭農會總幹事黃煥祥表示，獅潭鄉栽培的柑橘以桶柑為主，產銷期從元旦到清明節前，獅潭桶柑品質佳，但去年天候穩定加上暖冬，各類水果都豐收盛產，桶柑從年初陸續採收運銷，但目前市場拍賣價格偏低，鄉內許多農民都不願繼續採收，盼等價格回穩再收成，目前滯銷情況，盼縣府能協助行銷。