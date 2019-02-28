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桃市辦音樂會追思228 鄭文燦勉台灣更自由民主

2019-02-28 16:05聯合報 記者張裕珍╱即時報導

今天是228事件72週年，桃園市政府在蘆竹區228紀念公園辦追思音樂會，邀請40多名受難者家屬後代出席，市長鄭文燦親自參與，並率局處首長默哀，也一一向家屬後代獻花致意，鄭說，追思音樂會透過歌聲撫慰受難者家屬，期盼台灣未來不再發生破壞人權、戕害生命的事件，並用愛與包容弭平過往傷痕，市府近年也籌編重生與愛紀念專書，希望能讓更多下一代了解228與白色恐怖歷史。

桃園市政府每年都於228當天辦理追思活動，地點選在蘆竹的228紀念公園，有別於以往邀來學生觀禮，民政局今年特別邀來交響管樂演奏與新興高中合唱團演唱「永遠的故鄉」，希望讓年輕一代透過實地參與，更能了解228紀念日的歷史意義，不單純僅是放假而已。

今天活動在下午2點舉行，超過40多名228事件的受難者家屬出席，有3名長者年逾9旬也來參與追思，民政局安排由市長鄭文燦代表獻花默哀，中央大學歷史研究所長鄭政誠也受邀致詞，表示追查元兇不是激化仇恨，而是正視歷史讓來者可追，中央大學正展開跨國學術計畫針對戰後政治迫害事件進行調查與追蹤，最終目標是希望向聯合國教科文組織申請世界人權記憶遺產，並說「霧散了，我們應該抬頭挺胸迎向天光，相信正義公理永遠都在」。

鄭文燦說，從228事件到白色恐怖時代，桃園有許多政治受難者故事，像是市府原民局長林日龍祖父樂信瓦旦因主張山地自治成為受害者之一，民政局長湯蕙禎的外公也於戰後被視為政治犯關押入獄，市府籌編重生與愛紀念專書已到第四集，希望故事都能留下來，讓年輕一代了解，他也說「追究歷史真相是為了記取教訓、珍惜民主」，也盼未來能強化人權教育，讓更多人權受迫害歷史能完整記載。

「希望歌聲能撫慰受難者家屬，彼此用愛與包容弭平傷痕，進一步促進族群團結」，鄭文燦也提到，他過去在台灣大學求學時，就曾策劃台大第一場紀念228活動，並感嘆從威權時代走向民主化，這條路相當漫長，但他希望走過這條路，彼此會更成熟與包容化解一切，也盼台灣更民主、更自由。

今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席追思活動，獻花給受難者家屬。記者張裕...
今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席追思活動，獻花給受難者家屬。記者張裕珍／攝影
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今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席追思活動，獻花給受難者家屬。記者張裕...
今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席追思活動，獻花給受難者家屬。記者張裕珍／攝影
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今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席致詞。記者張裕珍／攝影
今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席致詞。記者張裕珍／攝影
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今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席追思活動，率參與者到紀念碑前獻花致意...
今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席追思活動，率參與者到紀念碑前獻花致意。記者張裕珍／攝影
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今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席默哀。記者張裕珍／攝影
今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席默哀。記者張裕珍／攝影
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今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席追思活動，獻花給受難者家屬。記者張裕...
今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席追思活動，獻花給受難者家屬。記者張裕珍／攝影
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今天是228事件72週年，桃園市政府在蘆竹區228紀念公園辦追思音樂會，新興高中...
今天是228事件72週年，桃園市政府在蘆竹區228紀念公園辦追思音樂會，新興高中合唱團受邀演唱「永遠的故鄉」一曲。記者張裕珍／攝影
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今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席追思活動代表獻花。記者張裕珍／攝影
今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席追思活動代表獻花。記者張裕珍／攝影
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今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席追思活動，率參與者到紀念碑前獻花致意...
今天是228事件72週年，桃園市長鄭文燦出席追思活動，率參與者到紀念碑前獻花致意。記者張裕珍／攝影
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桃園市府原住民族行政局長林日龍（左二）是白色恐怖受難者樂信．瓦旦孫子，他與叔叔林...
桃園市府原住民族行政局長林日龍（左二）是白色恐怖受難者樂信．瓦旦孫子，他與叔叔林昌運（右三）出席追思，會後與市長鄭文燦（左三）合影。記者張裕珍／攝影
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受難者鄭文燦人權
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