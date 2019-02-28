竹市持續鋪設綠斑馬線 提升學童通學安全

2019-02-28 16:18 中央社 新竹市28日電



新竹市政府持續針對重要路口與學校周邊的斑馬線進行「升級」，鋪設顯眼的綠色斑馬線，以提升路口警示提醒功能，對交通安全加分，提供學童上下學更安全的路。

新竹市議員施乃如表示，人本環境設施與通學步道逐漸受到重視，新竹市政府過去已陸續在市區多個重要路口試行綠色斑馬線，因顏色鮮明，白天增加警示性、夜間提升可視性，對交通安全有很大助益，獲不少正面迴響。

施乃如指出，新竹市南區住宅與校園較多，除了道路狹小，也鄰近新竹科學園區的上下班交通路線，常收到家長請託，盼能增加通學步道等交通安全議題，經與新竹市政府交通處討論後，先鋪設綠色斑馬線。

施乃如表示，目前已完成青草湖國小與陽光國小附近綠斑馬線鋪設，後續將繼續會勘高峰國小、新竹國小、竹蓮國小等相關路口，期望爭取更多舒適又安全的綠斑馬線，讓家長放心、小孩安心上下學。

新竹市政府交通處長倪茂榮表示，在歐美及日、韓等多國常見於馬路上使用彩色鋪面，竹市府也引進彩色抗滑塗層鋪面，應用在路口斑馬線上，可解決陰雨或夜間視線不明而產生的人車危險情形。

倪茂榮說，綠色斑馬線不僅有美化及警示提醒作用，鋪面抗滑係數值也比傳統標線的防滑效果高1.5倍，降低因雨天可能產生的機車打滑現象。

在學校擔任導護志工的新竹市明湖里長林汶蓉表示，青草湖國小校門口緊鄰明湖路，也是通往竹科園區的重要道路，相信鋪設綠斑馬線後，對整體交通安全會有很大幫助。