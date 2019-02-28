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護蔣銅像團體 聚集陳菊拆卸重組銅像前唱軍歌

2019-02-28 12:38聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市陸軍官校校友會號召退役軍人及志工，今天到慈護園區雕像紀念公園，聚集前高雄市...
桃園市陸軍官校校友會號召退役軍人及志工，今天到慈護園區雕像紀念公園，聚集前高雄市長陳菊任內，被拆卸177塊後遷送園區，重組再造的銅像高呼愛國口號。記者張弘昌／攝影
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桃園市陸軍官校校友會，發動200多名退役軍人，今天近午在慈湖雕像紀念公園，曾是全國最大的蔣中正坐姿銅像前，高唱黃埔軍校軍歌及夜襲，誓言保護銅像安全。這座經重組再造的蔣中正坐姿銅像，2007年在前高雄市長陳菊任內，大拆卸成177塊後拆遷，耗資200萬元重組的銅像，命名「傷痕．再生」紀念。

與會退役軍人及志工誓言，228和平紀念日這天，絕不容許有心人士來慈湖園區搞破壞、滋擾事端。他們已分責任區，到陳列210尊蔣公銅像的慈湖雕像紀念公園巡守，保護銅像安全。校友會也號召北部校友同步到中正紀念堂保護蔣公銅像，絕不容許再有破壞情事發生。

桃園市陸軍官校校友會會長李東成，號召桃園地區三軍軍校校友及退伍軍人，今天齊聚慈湖保護園區200多座，從各縣市送到園陳列的蔣中正銅像安危。園區的銅像有各鄉鎮市公所曾陳列的半身、站姿、座姿及騎馬等型態的蔣中正銅像，國民黨桃園市黨部副主委于北辰及國民黨中常委齡等人也到場聲援。

李東成表示，每逢228和平紀念日，屢發生蔣公銅像被毀損破壞情事，尤其去年228獨派青年闖入慈湖陵寢破壞滋擾最令人痛心。蔣中正創設黃埔軍校，黃埔子弟兵絕不容許視為先校長神聖之地的慈湖被破壞滋事，陵寢區有後備司令部嚴加駐守，校友今天以維護雕塑公園內的銅像為主要巡守目標。

護蔣銅像校友，到雕塑「傷痕．再生」聚集呼口號，一同高唱陸軍軍校校歌及軍歌夜龍。這座蔣中正銅像，2007年前高雄市長陳菊任內，將座落於高雄市中正文化中心的銅像支解成117塊，拆卸遷送大溪鎮公所陳列慈湖雕塑紀念公園，經重組再造成8大塊的巨大銅像，是陸客到慈湖參觀熱門景點。

大陳島鄉情文化促進會，今天下午2時也要號召500名大陳義包謁靈，並對蔡丁貴等人，如敢到慈湖污衊蔣公，將為他等重新設計髮型。陸軍官校校友會已訂製500份河南「土包子」，以韓國瑜也是陸軍官校校友為榮，大啖土肉包高喊「愛土包子，不愛喝紅酒」邊吃午餐便食。

桃園市陸軍官校校友會號召退役軍人及志工，今天到慈護園區雕像紀念公園，聚集前高雄市...
桃園市陸軍官校校友會號召退役軍人及志工，今天到慈護園區雕像紀念公園，聚集前高雄市長陳菊任內，被拆卸177塊後遷送園區，重組再造的銅像高呼愛國口號。記者張弘昌／攝影
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228連續假期，桃園慈湖園區仍開放遊客參觀。今天228紀念日園區駐守人力、警力比...
228連續假期，桃園慈湖園區仍開放遊客參觀。今天228紀念日園區駐守人力、警力比往常嚴密。記者張弘昌／攝影
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桃園市陸軍官校校友會號召退役軍人及志工，今天到慈護園區雕像紀念公園，聚集前高雄市...
桃園市陸軍官校校友會號召退役軍人及志工，今天到慈護園區雕像紀念公園，聚集前高雄市長陳菊任內，被拆卸177塊後遷送園區，重組再造的銅像高呼愛國口號。記者張弘昌／攝影
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桃園市慈湖園區雕塑紀念公園，除陸軍官校校友發動保護蔣中正銅像活動，轄區大溪警分局...
桃園市慈湖園區雕塑紀念公園，除陸軍官校校友發動保護蔣中正銅像活動，轄區大溪警分局也派駐20多名警方加強巡守。記者張弘昌／攝影
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桃園市陸軍官校校友會號召退役軍人及志工，今天到慈護園區雕像紀念公園，聚集前高雄市...
桃園市陸軍官校校友會號召退役軍人及志工，今天到慈護園區雕像紀念公園，聚集前高雄市長陳菊任內，被拆卸177塊後遷送園區，重組再造的銅像高呼愛國口號。記者張弘昌／攝影
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慈湖蔣中正
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