國一湖口段每天塞 中央拍板將開放服務區聯外便道

2019-02-28 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣交通旅遊處昨天前往高公局進行本案可行性評估方案審查，經高公局審慎研議評估後，原則同意開放湖口北上服務區聯外便道以分散使用國道由竹北至湖口交流道車流。圖／縣府提供 分享 facebook 今日是228連假第一天，國道國1南下楊梅-新竹系統湧入車潮，此路段也被高公局昨天預估是今天上午6大重點壅塞路段之一，今天早上6點多起到上午11點多，湖口到新竹路段南下時速時速均不到40公里，相當壅塞。

事實上，國道國1湖口交流道不僅假日常塞車，連平日上班時間，因上、下午擁入大量工作通勤旅次車流，車輛嚴重回堵影響湖口交流道與周邊路網交通，尤其離峰時段竹北交流道至湖口交流道僅需20分鐘車程，但平日尖峰時段則須花費近一小時，造成湖口交流道之上下匝道與周邊地方道路路網車輛壅塞，用路人長期苦不堪言。

由於湖口交流道是新竹縣轄通往湖口工業區的重要交通樞紐，新竹縣政府研議提湖口北上服務區開放聯外便道疏解案，改善湖口交流道往返湖口工業區擁塞問題。

新竹縣交通旅遊處昨天前往高公局進行本案可行性評估方案審查，經高公局審慎研議評估後，原則同意開放湖口北上服務區聯外便道，以分散使用國道由竹北至湖口交流道車流，後續新竹縣府將與高公局協調及早完成工程細部規劃設計與施工期程事宜。