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國一湖口段每天塞 中央拍板將開放服務區聯外便道

2019-02-28 11:58聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣交通旅遊處昨天前往高公局進行本案可行性評估方案審查，經高公局審慎研議評估後...
新竹縣交通旅遊處昨天前往高公局進行本案可行性評估方案審查，經高公局審慎研議評估後，原則同意開放湖口北上服務區聯外便道以分散使用國道由竹北至湖口交流道車流。圖／縣府提供
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今日是228連假第一天，國道國1南下楊梅-新竹系統湧入車潮，此路段也被高公局昨天預估是今天上午6大重點壅塞路段之一，今天早上6點多起到上午11點多，湖口到新竹路段南下時速時速均不到40公里，相當壅塞。

事實上，國道國1湖口交流道不僅假日常塞車，連平日上班時間，因上、下午擁入大量工作通勤旅次車流，車輛嚴重回堵影響湖口交流道與周邊路網交通，尤其離峰時段竹北交流道至湖口交流道僅需20分鐘車程，但平日尖峰時段則須花費近一小時，造成湖口交流道之上下匝道與周邊地方道路路網車輛壅塞，用路人長期苦不堪言。

由於湖口交流道是新竹縣轄通往湖口工業區的重要交通樞紐，新竹縣政府研議提湖口北上服務區開放聯外便道疏解案，改善湖口交流道往返湖口工業區擁塞問題。

新竹縣交通旅遊處昨天前往高公局進行本案可行性評估方案審查，經高公局審慎研議評估後，原則同意開放湖口北上服務區聯外便道，以分散使用國道由竹北至湖口交流道車流，後續新竹縣府將與高公局協調及早完成工程細部規劃設計與施工期程事宜。

新竹縣政府指出，從106年初就推動「高速公路湖口北上服務區開放地區聯外便道可行性評估」方案，藉由開放服務區聯外便道，執行分散竹北北上出湖口交流道車流，改善湖口交流道壅塞狀況。利用既有高速公路北上湖口服務區便道，配合相關的管制措施（上午尖峰限小型車單向通行），提升湖口交流道周遭區域交通網絡運行順暢，縣府評估該聯絡便道開放後，竹北往湖口交流道北上出口匝道的用路人可節省10到15分鐘。

今天上午起南下車潮相當多，國道一從湖口到新竹路段，時速時速均不到40公里。記者郭...
今天上午起南下車潮相當多，國道一從湖口到新竹路段，時速時速均不到40公里。記者郭政芬／翻攝
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今天上午11點多，湖口到新竹路段南下時速時速均不到40公里。記者郭政芬／翻攝
今天上午11點多，湖口到新竹路段南下時速時速均不到40公里。記者郭政芬／翻攝
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新竹國道高速公路
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