3千名跑者帶走1.5萬台斤柑橘 峨眉鄉靠路跑行銷

2019-02-28 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



鄉公所為宣傳促銷在地桶柑，每年固定於每年2月28日都會舉辦路跑，今天一早吸引近3000人攜家帶眷參加活動。記者郭政芬／攝影 分享 facebook 新竹縣峨眉鄉桶柑產量居全國第一，產值達上億元。鄉公所為宣傳促銷在地桶柑，每年固定於每年2月28日都會舉辦路跑，今天一早吸引近3000人攜家帶眷參加活動，選手完成後可拿到證書、獎牌、1盒5台斤的柑橘禮盒等。

今天清晨在峨眉鄉，近3000名跑者齊聚台3線，沿著環湖道路，經過十二寮、天恩大佛與峨眉湖等知名景點，沿途飽覽峨眉鄉湖光山色，呼吸山林間新鮮空氣。

新竹縣長楊文科也是峨眉鄉人，他表示，今天的路跑活動分成21K、11K及5K等3個組別，峨眉鄉湖光水色，風光明媚，今天的路線正是峨眉鄉最美的地方，希望所有跑者都能享受峨眉鄉的風景。他，這個活動的參加人數每年都在增加，歡迎全台灣喜愛路跑的朋友大家一起來共襄盛舉。

立委林為洲今日也到場為跑者打氣，他表示，現在正是峨眉柑橘盛產的季節，峨眉柑橘皮薄、汁多、味美，錯過了產季就只能等明年了，歡迎民眾踴躍前來品嚐購買。

峨眉鄉長王增忠表示，此次報名相當踴躍，不到一個月就額滿。路跑除了可以讓大家感受峨眉鄉的風光明媚及客家人文風情外，在地農民種植的柑橘在市場上也廣受好評，歡迎所有好朋友一同來品嘗柑橘好滋味。