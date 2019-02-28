親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

整理包／看過來！3月1日上路 必知交通新措施

川金會直播／美談判代表不再要求北韓 交出完整核武飛彈清單

3千名跑者帶走1.5萬台斤柑橘 峨眉鄉靠路跑行銷

2019-02-28 11:48聯合報 記者郭政芬╱即時報導

鄉公所為宣傳促銷在地桶柑，每年固定於每年2月28日都會舉辦路跑，今天一早吸引近3...
鄉公所為宣傳促銷在地桶柑，每年固定於每年2月28日都會舉辦路跑，今天一早吸引近3000人攜家帶眷參加活動。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣峨眉鄉桶柑產量居全國第一，產值達上億元。鄉公所為宣傳促銷在地桶柑，每年固定於每年2月28日都會舉辦路跑，今天一早吸引近3000人攜家帶眷參加活動，選手完成後可拿到證書、獎牌、1盒5台斤的柑橘禮盒等。

今天清晨在峨眉鄉，近3000名跑者齊聚台3線，沿著環湖道路，經過十二寮、天恩大佛與峨眉湖等知名景點，沿途飽覽峨眉鄉湖光山色，呼吸山林間新鮮空氣。

新竹縣長楊文科也是峨眉鄉人，他表示，今天的路跑活動分成21K、11K及5K等3個組別，峨眉鄉湖光水色，風光明媚，今天的路線正是峨眉鄉最美的地方，希望所有跑者都能享受峨眉鄉的風景。他，這個活動的參加人數每年都在增加，歡迎全台灣喜愛路跑的朋友大家一起來共襄盛舉。

立委林為洲今日也到場為跑者打氣，他表示，現在正是峨眉柑橘盛產的季節，峨眉柑橘皮薄、汁多、味美，錯過了產季就只能等明年了，歡迎民眾踴躍前來品嚐購買。

峨眉鄉長王增忠表示，此次報名相當踴躍，不到一個月就額滿。路跑除了可以讓大家感受峨眉鄉的風光明媚及客家人文風情外，在地農民種植的柑橘在市場上也廣受好評，歡迎所有好朋友一同來品嘗柑橘好滋味。

據悉，峨眉鄉每年舉辦路跑活動，除了吸引跑友到峨眉鄉觀光外，還可讓跑友吃到在地的柑橘，跑友可獲贈一盒5台斤的柑橘禮盒，為峨眉鄉找到另一個銷售管道。

立委林為洲今日也特別到場為跑者振奮精神士氣，他表示，現在正是峨眉柑橘盛產的季節。...
立委林為洲今日也特別到場為跑者振奮精神士氣，他表示，現在正是峨眉柑橘盛產的季節。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣長楊文科本身也是峨眉子弟，他分享路跑的路線正是峨眉鄉最美的地方。記者郭政芬...
新竹縣長楊文科本身也是峨眉子弟，他分享路跑的路線正是峨眉鄉最美的地方。記者郭政芬／攝影
分享

路跑
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

國一湖口段每天塞 中央拍板將開放服務區聯外便道

2019-02-28 11:58

申請桃市社宅中路二號破千人 228連假僅開放線上申辦

2019-02-28 11:00

桃園台灣人壽 拉近保戶親子關係

2019-02-28 07:25

桃園市政府作為滿意度高 位居全台第一

2019-02-28 07:19

鄭文燦三個讚挺青年創業 打造幸福亮點城市

2019-02-28 07:15

桃園市工業大城全力招商 家庭經濟大幅躍進

2019-02-28 07:13

桃產總抗議關廠 潤泰全：續助員工轉介

2019-02-27 23:37

春雨送6天用水 新竹下周起離峰減壓供水

2019-02-27 23:26

桃竹苗FUN玩趣／老屋變獨立書店  茶香伴讀賞藝文

2019-02-27 22:57

桃園機場歡慶40歲 服務旅客逾7億人次

2019-02-27 22:39

新科團隊臉譜／竹市文化局長黃竫蕙 活化古蹟融入社區

2019-02-27 22:32

桃園敬老卡再升級 可運動、搭車 未來還能暢遊風景區

2019-02-27 22:27

白沙屯媽進香報名首日 排隊人龍「都快上海堤了」

2019-02-27 21:13

對照Google街景圖畫道路標線？官方：廠商搞不清狀況

2019-02-27 21:05

大陳島鄉情文化促進會：不容假藉228挑起族群對立

2019-02-27 19:27

桃園敬老愛心卡再升級 運動中心、愛心計程車皆優惠

2019-02-27 17:17

全台最美的新住民中心 竹市為新住民打造第二個家

2019-02-27 16:08

竹北「送肉粽」終點只到溪邊遭轟 文興里長：一定送到海邊

2019-02-27 15:52

廠商誤用google街景圖對照 竟劃設出烏龍停車格

2019-02-27 15:14

降雨不如預期 3月4日起新竹實施離峰減壓供水

2019-02-27 13:55

新竹縣也要「送肉粽」！ 今晚8點生人迴避

2019-02-27 11:50

228連假台68南寮接台15南今晚封 台66入中山高南明天封

2019-02-27 10:14

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

南投新祕境 雙龍景觀吊橋今夏挑戰你的膽量

2019-02-27 20:52

基隆市府發優惠券2000張刺激買氣 買越多折越多

2019-02-27 14:17

台灣燈會有多火… 屏東人瘋傳這6個字 讓人熱血

2019-02-28 09:00

竹北「送肉粽」終點只到溪邊遭轟 文興里長：一定送到海邊

2019-02-27 15:52

白沙屯媽進香報名首日 排隊人龍「都快上海堤了」

2019-02-27 21:13

台灣船園區明開幕 黃偉哲宣布台南市民前3月免費入園

2019-02-27 14:25

每天百萬賞燈客加墾丁度假潮 228連假讓員警心裡發毛

2019-02-27 18:23

韓國瑜被放鳥 蔡適應：見完面再公布 中國就來不及打壓

2019-02-27 15:57

美！新北精選3私房賞櫻景點 漫步桃粉色櫻花大道

2019-02-27 18:22

廠商誤用google街景圖對照 竟劃設出烏龍停車格

2019-02-27 15:14

228花蓮旅客爆量 警祭出「元首級」交通疏導措施

2019-02-27 13:34

雲林產量青黃不接 蕉價異常低迷農民反彈

2019-02-27 13:24

銅藻成災翻身變黃金？日本跨海基隆採樣尋求合作

2019-02-27 21:35

彰化永靖晚間送肉粽 網友貼文籲迴避

2019-02-27 22:39

慢！1公里路5支測速照相 基隆中山一、二路陸續啟用

2019-02-27 12:21

彰化縣海岸最後的淨土 漢寶濕地發現帶鰕虎罕見魚種

2019-02-27 22:34

228連假遊淡水 搭輕軌賞櫻趣

2019-02-27 14:30

看見禿頂以為是韓國瑜 原來是他來逛台灣燈會

2019-02-27 22:03

漫步櫻花大道 淡海輕軌出站步行、搭接駁車輕鬆賞櫻

2019-02-27 18:23

節能又賺錢！電器換新補助超搶手 宜蘭每戶最高1萬9

2019-02-27 15:36

水利會將強力取締盜水 農民：不可能眼睜睜看收成無望

2019-02-27 19:31

228連假高鐵台中站交通分流管制 彰化南投朋友要注意

2019-02-27 14:21

中市3月1日起愛金卡乘公車 享10公里免費

2019-02-27 16:13

對照Google街景圖畫道路標線？官方：廠商搞不清狀況

2019-02-27 21:05

訪完以色列明挑戰「一日雙城」 柯P面露疲態

2019-02-27 18:06

大膽島3月1日開放觀光 老兵軍歌迎賓重現戰地記憶

2019-02-27 14:21

產後護理機構、月子中心大不同 母控兒染病得自己送醫

2019-02-27 20:29

桃園敬老愛心卡再升級 運動中心、愛心計程車皆優惠

2019-02-27 17:17

降雨不如預期 3月4日起新竹實施離峰減壓供水

2019-02-27 13:55

台南台灣船園區228開幕 「台灣成功號」璀璨登場

2019-02-27 19:44

火神車友黃上師迷上重機車 連妻子也吃醋

2019-02-27 13:34

最醜吉祥物「北車雞人」配垃圾桶 捷運公司這樣說

2019-02-27 14:58

金門航站歡慶25週年 展出60架稀有飛機模型

2019-02-27 19:36

歐洲知名育成平台RMI進駐高雄 3月8日辦國際創新競賽

2019-02-27 12:26

台灣燈會爆紅 二二八連假屏東旅宿業績看漲

2019-02-27 16:48

台灣燈會起火竄濃煙 燈辦：不影響賞燈

2019-02-27 17:55

塑膠廠欲設廢料存放中心 雲林四湖鄉民抗議：不要來！

2019-02-27 13:06

高雄自立陸橋服務42年走入歷史 今起4天拆除

2019-02-28 10:49

后里泰安櫻花季湧人潮 派出所旁停車場不開放

2019-02-28 09:03

龍洞灣岬步道壯闊海蝕 草嶺舊隧道假日人潮夯

2019-02-27 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top