申請桃市社宅中路二號破千人 228連假僅開放線上申辦

2019-02-28 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市首間社會住宅「中路二號」2月20日起受理申請，分別開放線上、桃園市政府2樓川堂及龜山住宅發展處辦公室臨櫃方式送件，民眾送件狀況踴躍，市府住宅發展處統計，截至昨天下班最新數據，已超過1100名民眾遞件。圖／住宅發展處提供 分享 facebook 桃園市首間社會住宅「中路二號」2月20日起受理申請，分別開放線上、桃園市政府2樓川堂及龜山住宅發展處辦公室臨櫃方式送件，民眾送件狀況踴躍，市府住宅發展處統計，截至昨天下班最新數據，已超過1100名民眾遞件，由於整體僅規畫220戶，僧多粥少勢必得抽籤，市府也提醒228連假僅開放線上送件，請民眾務必把握時間，受理時間截至5日下午5點。

住宅發展處指出，由於2月28日至3月3日為四天的228連假，市府與龜山辦公室都未開放，民眾若有利用假日申請請透過「桃園市社會住宅申租管理系統」線上送件，如欲臨櫃申請須備齊資料後於3月4日、3月5日最後2天親自至桃園市政府2樓川堂及龜山住宅發展處辦公室送件。

住宅發展處特別提醒，3月5日受理截止後，將進行資格文件審查，民眾若有申請資料不齊全、承租資格異動、勾選項目有誤或電腦資料誤植等情形，將以書面一次通知限期補正，民眾應於指定日期內補正，屆期未完成者，將以書面駁回申請，請民眾務必要注意自身權益。