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桃產總抗議關廠 潤泰全：續助員工轉介

2019-02-27 23:37聯合報 記者林育瑩／桃園報導

桃園產業總工會與潤泰全球楊梅二廠企業工會昨天到桃園市府陳情，要求保障遭解僱勞工權...
桃園產業總工會與潤泰全球楊梅二廠企業工會昨天到桃園市府陳情，要求保障遭解僱勞工權益。 記者林育瑩／攝影
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潤泰集團旗下潤泰全球22日宣布，台灣楊梅廠歇業，預計資遣303名員工。桃園產業總工會與潤泰全球楊梅二廠企業工會人員，昨天到桃園市府陳情，要求市府介入保障員工權益。潤泰全總經理徐志漳強調，已陸續協助員工轉介，保障工作權益。市府勞動局表示，將要求潤泰按法律規定執行。

潤泰全球楊梅二廠企業工會理事長劉貞勝表示，公司先後結束中壢、觀音及楊梅廠，近年更把訂單轉至中國，楊梅廠逐漸停擺，卻把責任歸咎到基層員工，無法接受。桃園產業總工會理事長莊福凱指，楊梅廠解雇員工多為40至50歲，中年失業，且廠區未汰換老舊機器，如何生產好的產品。

產業工會秘書長葉瑾瑜說，潤泰集團橫跨建築營造、百貨賣場、金融保險，但過去以紡織起家的員工卻因公司利益遭到解雇，要求潤泰應接受工會訴求解決勞資爭議問題，呼籲桃園市府介入關切，了解關廠背後真實動機。

潤泰全指出，目前台灣多數紡織業都選擇外移至中國大陸、東南亞各國，僅有潤泰堅守本土生產。雖然楊梅廠成本過高，每年持續虧損，不過去年初還投資楊梅廠水路搭排共4千萬元、鍋爐袋式集塵工程750萬元、汙泥烘乾機250萬元、染整廠靜電除塵設備350萬元等費用，顯示潤泰對楊梅廠的努力。

潤泰全球總經理徐志漳說，目前楊梅廠區本國籍勞工有162人，符合退休條件93人，資遣69人，資遣人員中有28人再回任，其餘41人正透過公司輔導，轉介楊梅附近的其他企業服務，目前已有4家企業協助。另外，141位外籍勞工依法已發放遣散費，並商請仲介公司協助轉介其它廠區服務。

桃園市政府勞動局勞資關係科長張哲航表示，22日獲報潤泰全球解雇訊息後，隔日就派員前往廠區了解狀況，勞動局將督促要求潤泰按照法律規定。若有員工權益受損情形，可向市府勞動局申訴，或是申請勞資爭議調解。

資遣東南亞
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