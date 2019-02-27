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對照google街景圖畫道路標線？官方：廠商搞不清狀況

2019-02-27 21:05聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市平鎮區延平路二段廣南停車場路段，施工重新劃設的停車格位引爭議，市議員黃敬平今上午邀相關單位會勘時，施作廠商曾表示，對照google街景圖樣，該處是劃汽車停車格無誤，被議員拿出會勘紀錄及街景圖打臉。

桃園市養工處今晚澄清，會勘的廠商代表，搞不清楚狀況，且沒看工程設計圖才說錯話，一切均依設計圖施工規劃，絕無參考街景圖劃設道路標線、停車格位情事。

黃敬平今邀交通局、養護工程處、區公所及警局等單位會勘，要求延平路廣南停車場2處已劃設的汽車停車格，恢復原先設計的12個機車停車格，解決到郵局機車騎士，機車停到人行道變違規停車，附近合法機車停車格位不足問題。經協調決議儘速改劃設成機車停車格位。

市議員黃敬平拿出106年6月會勘紀錄表示，養工處執行人本示範道路工程前，服務處曾依市民陳情，指停車格停車，阻礙視線影響行車安全，邀集相關單位會勘後，改劃設成12個機車停車格位。人本道路完工，重新劃設道路標線及停車格位時，不知何故12個機車格位，突變為2個汽車停車格位。

市議員黃敬平表示，上網查詢google街景圖，在廣南停車場旁的平面視角街景，是106年4月拍攝的。若再仔細轉換成108年版的google街景空照圖畫面，就可清清楚楚證實，該處是劃設機車停車格，打臉廠商會勘時說明，依google街景圖，是汽車停車格說法。

桃園市政府養護工程處表示，施作人本計畫道路前，因延平路二段沿路商家有開設車行斜坡道需求，部份原有停車格處，已不適宜設置停車格。另部分住家於設計階段訪談及歷次地方說明會時，皆反應應盡量增設汽車停車格數，因此延平路二段全線停車格位置略有調整。

養工處調出工程設計圖印證，該處是規劃設計為汽車停車格無誤。道路工程皆需現況測量放樣，並且需於施工前拍照及錄影留存，設計上絕不可能引用GOOGLE圖說辦理。依街景圖復舊劃道路停車格位，是廠商代表不清楚狀況誤解及說錯話。

平鎮區延平路二段239巷前，經市議員黃敬平、交通局停管科及相關單位今天會勘後，附近地方民眾仍有不同意見，還是希望將汽車格改為機車格，將依據會議結論請施工廠商，於天氣許可內立即進場施作，將2格汽車停車格，重新繪製為機車格，以符附近居民需求。

桃園市平鎮區延平路二段，人本示範道路工程完工後，原劃設的12個機車格消失了，突然...
桃園市平鎮區延平路二段，人本示範道路工程完工後，原劃設的12個機車格消失了，突然變成2個汽車格。經市議員黃敬平會同相關單位勘查，決定改劃設機車停車格，解決機車停車位不足問題。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮區延平路二段，人本示範道路工程完工後，原劃設的12個機車格消失了，突然...
桃園市平鎮區延平路二段，人本示範道路工程完工後，原劃設的12個機車格消失了，突然變成2個汽車格，養工處調閱工程設計圖說明，一切按圖施工，絕無按街景圖劃設停車格之事。記者張弘昌／翻攝
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