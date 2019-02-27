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桃園敬老愛心卡再升級 運動中心、愛心計程車皆優惠

2019-02-27 17:17聯合報 記者許政榆╱即時報導

為提高敬老愛心卡點數使用率，桃園市社會局自今年3月起，民眾持敬老愛心卡可享每月社福點數800點（設籍復興區1000點），折抵桃園市立游泳池入場門票、國民運動中心內游泳池、體適能中心等各項設施及租借羽球場、桌球場、籃球場等場地費用，此外也可享搭乘愛心計程車優惠，行動不便者外出更方便。

桃園為提升敬老愛心卡使用率，過去僅補助公車客運等服務，去年開放搭乘桃園機場捷運優惠後，今年再擴大到市立游泳池、國民運動中心運動設施、場地租借及搭乘愛心計程車等，市府目前合作的6家愛心計程車隊，包括合作衛星、新利達衛星、大文山衛星派遣、大都會衛星、台灣大、新梅衛星，包括無障礙車型70輛，共有277輛車可提供優惠。

3月1日起開放「敬老卡」、「一卡通」愛心計程車刷卡功能，且皆享有每月點數及自行儲值金額的刷卡優惠補助，行動不便長輩、身心障礙者未來外出活動或去醫療院所看診都更加方便。

鄭文燦指出，目前敬老愛心卡結合市民卡6大服務功能，包括交通票證、消費優惠、多卡整合、多元載具、公共服務及活動紅利積點，鄭表示，為增進敬老愛心卡實用性，現階段除了先開放民眾於搭乘交通工具、使用公設民營場館使用點數，未來將視成效評估，擴大至觀光工廠等範圍做只用，朝多元產業發展。

鄭文燦指出，目前桃園市65歲以上長輩持有身分證明，或身心障礙者持有手冊或證明者及其1位陪同者，即可免費進入風景區觀光。為讓使用上更加便利，未來只要憑敬老愛心卡作為身分證明，可免門票進入桃園各風景區，包括慈湖園區、小烏來風景特區等，鼓勵長者及身心障礙者多走出戶外踏青，促進身心健康。

擴大敬老愛心卡點數多元使用，桃園市政府今年升級補助，行動不便長者搭乘市府合作的6...
擴大敬老愛心卡點數多元使用，桃園市政府今年升級補助，行動不便長者搭乘市府合作的6家愛心計程車隊享優惠，未來外出、醫院回診將更方便。記者許政榆／攝影
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擴大敬老愛心卡點數多元使用，桃園市政府今年升級補助，持敬老愛心卡可以使用每月社福...
擴大敬老愛心卡點數多元使用，桃園市政府今年升級補助，持敬老愛心卡可以使用每月社福點數800點，折抵桃園市立游泳池入場門票、國民運動中心之各項運動設施及場地租借費。記者許政榆／攝影
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擴大敬老愛心卡點數多元使用，桃園市政府今年升級補助，持敬老愛心卡可以使用每月社福...
擴大敬老愛心卡點數多元使用，桃園市政府今年升級補助，持敬老愛心卡可以使用每月社福點數800點，折抵桃園市立游泳池入場門票、國民運動中心之各項運動設施及場地租借費。記者許政榆／攝影
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擴大敬老愛心卡點數多元使用，桃園市政府今年升級補助，行動不便長者搭乘市府合作的6...
擴大敬老愛心卡點數多元使用，桃園市政府今年升級補助，行動不便長者搭乘市府合作的6家愛心計程車隊享優惠，未來外出、醫院回診將更方便。記者許政榆／攝影
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愛心計程車鄭文燦
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