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永平工商觀光科28人通過飲料調製乙級技檢 全國第一

2019-02-27 16:42聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市永平工商觀光科30位高三生參加加勞動部「飲料調製乙級」技術士技能檢定，28人過關，成績勇奪全國之冠。

這張證照有多難考？勞動部這次乙級檢定(北部)300多人報名，學生的部分只有永平工商30位學生報名，其他都是社會人士。「因為師資和設備都要達到水準，才能培訓選手」，永平工商觀光科主任張嘉云很自豪說明為什麼只有永平的學生報考，因為除了要先通過丙級飲調檢定才能考乙級，更重要的是沒有充分的準備，也就是平時沒有紮實的訓練，沒有人敢挑戰乙級。

因此除了永平工商的學生報名，其他選手都是「社會人士」，幾乎都是在餐飲業服務有豐富經驗的工作者，其中許多人花錢到補習班上課，通過率不到50%，永平工商學生不但是唯的學校選手報考，學校培訓幾乎不收費，學生有決心就能報名，最後從高三生篩選30人培訓，乙級檢定通過率超過90%。

張嘉云說，飲料調製乙級證照考試考驗專業知識丶技術、記憶、細心與耐力的高難度測驗，測驗內容分為咖啡拉花、吧檯布置丶飲料調製及酒類辨識等關卡，學生必須擁有咖啡拉花的專業技能，熟記90道國際雞尾酒配方，利用視覺及嗅覺牢記24支酒種，所有測試都要通過，才能獲得此證照。

以調雞尾酒為例，考生抽到指定調哪種雞尾酒時，現場一旦拿錯材料，甚至酒杯形選對了，但是該拿小杯卻拿到大杯，評審會毫不留情的淘汰選手。 利用視覺及嗅覺牢記24支酒種學生稱「盲測」，檢定考抽出10種酒，要說出是哪種酒，如果是紅酒還要能說出葡萄產地，只能錯4題。

檢定成績一公布，觀光科師生欣喜若狂，四個月辛苦訓練沒白費。校長蔣香蘭說，丙級證照只是門檻，乙級證照是就業、升國立大學的保證，考取飲料調製乙級證照後對國立大學技優甄審及甄選入學都有很大加分效果，未來若要在飯店吧檯、酒吧等就業，或在相關科系擔任講師丶技術教師，也都具有絶對的優勢。

學生江芸臻高一考取了飲調及中餐丙級證照，高二時考取專業咖啡師證照，高二下學期觀光科開放報名飲調乙級加強班報名，她很想參加，但怕家裡負擔太重而放棄這個機會，張嘉云了解後一直鼓勵她參加，最後經過一學期的甄選通過多次測驗，終於錄取了觀光科飲調乙級加強班並通過國家檢定，江芸臻相信過逝的父親在天堂一定以她為榮。

蔣香蘭表示，觀光科成立於民國79年，除了觀光旅遊、餐飲服務、旅館管理、語言能力等基本技能外，更以飲料調製專業技能著稱。為了幫助學生取得飲料調製乙級證照，從高一開始便輔導學生考取飲料調製丙級。高二考取專業咖啡師認證，高二下學期開始進行選拔乙級考照的學生。高三上學期開始，這些參加乙級檢定的學生跟負責培訓的老師，幾乎沒有假日的到校進行密集專業訓練。

永平工商28名學生通過「飲料調製乙級」技術士技能檢定，通過率超過90%。記者鄭國...
永平工商28名學生通過「飲料調製乙級」技術士技能檢定，通過率超過90%。記者鄭國樑／攝影
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參加乙級調飲證照培訓都利用假日和空檔時段，4個月的訓練加上過去課堂上所學才有真本...
參加乙級調飲證照培訓都利用假日和空檔時段，4個月的訓練加上過去課堂上所學才有真本事。圖／永平工商提供
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學生們接受訓練時絲毫不敢大意，無論服裝和桌面都要符合比賽要求。圖／永平工商提供
學生們接受訓練時絲毫不敢大意，無論服裝和桌面都要符合比賽要求。圖／永平工商提供
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