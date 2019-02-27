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全台最美的新住民中心 竹市為新住民打造第二個家

2019-02-27 16:08聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹新住民家庭服務中心提供新住民各式諮詢與諮商服務，成為新住民朋友喜愛的交流聚會空間，為打造更好環境，竹市府重新裝修內部，貼心設置廚房區、吧檯區、閱讀區及親子交流空間，打造「新住民的第二個家」，今天竹市府舉行入厝儀式，市長林智堅與來自泰國、韓國及印尼的新住民朋友一同手工製作東南亞國家象徵入厝的美食香蘭丸子，慶祝中心重新啟用。

目前新竹市有9千多名新住民配偶，從各個國家來到台灣，因為語言及文化的不同，適應相當辛苦。社會處長李季縈表示，新竹市新住民家庭服務中心是36年的老屋重新裝修，依新住民的需求及喜好，量身打造廚房空間，讓新住民聚會「一人一道菜」的形式可以在此自在發揮。

李季縈說，新竹市新住民家庭服務中心不僅提供新住民朋友喜愛的交流、聚會場所，更提供法律諮詢、心理諮商、關懷訪視等服務，也透過親子活動、講座、志工訓練、社區宣導等，陪伴新住民適應異國生活，中心也設置吧檯休憩區、親子交流區、各國母語閱讀區，透過爸媽講母語讀本給孩子聽，讓家鄉的文化與故事可以傳承下一代。

新竹市長林智堅今天與來自印尼、泰國與韓國的新住民一同手作香蘭丸子，將黑糖內餡包入香蘭葉製成的糯米皮，在東南亞象徵圓滿入厝，現場聚集多國新住民朋友共襄甚舉，場面熱鬧溫馨。

越南籍新住民阮畇潔說，過去常來這與姊妹聚會，隔了幾個月重新再走進這裡，感到很驚喜，「之後要常常帶小朋友來玩」，自己還可以在旁邊閱讀母國雜誌；在台開設餐館的韓國新住民黃必淳表示，很喜歡中心的環境及氛圍；泰國籍初入籍新住民陳麗莎，知道新住民中心裝修完成，還特別打電話回家鄉，請家人寄傳統服飾過來，要今日與其他姊妹一同歡慶「入厝」。

社會處表示，新住民家庭服務中心位於東區孟竹國宅3樓，歡迎新住民及一般民眾來參觀、使用，中心辦理的活動將即時公布在中心網站，有意參加者可電洽新住民家庭服務中心電話：(03)5722395。

竹市府翻修新住民家庭服務中心今天入厝，提供法律諮詢、心理諮商、關懷訪視等服務。圖...
竹市府翻修新住民家庭服務中心今天入厝，提供法律諮詢、心理諮商、關懷訪視等服務。圖／新竹市府提供
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竹市府翻修新住民家庭服務中心今天入厝，提供法律諮詢、心理諮商、關懷訪視等服務。圖...
竹市府翻修新住民家庭服務中心今天入厝，提供法律諮詢、心理諮商、關懷訪視等服務。圖／新竹市府提供
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竹市府翻修新住民家庭服務中心今天入厝，提供法律諮詢、心理諮商、關懷訪視等服務。圖...
竹市府翻修新住民家庭服務中心今天入厝，提供法律諮詢、心理諮商、關懷訪視等服務。圖／新竹市府提供
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新竹市長林智堅與來自印尼、泰國與韓國的新住民一同手作香蘭丸子，將黑糖內餡包入香蘭...
新竹市長林智堅與來自印尼、泰國與韓國的新住民一同手作香蘭丸子，將黑糖內餡包入香蘭葉製成的糯米皮，在東南亞象徵圓滿入厝。圖／新竹市府提供
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新住民新竹韓國
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