竹北「送肉粽」終點只到溪邊遭轟 里長：一定送到海邊

2019-02-27 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



竹北今晚將「送肉粽」，網友大力轉貼互相提醒今晚8點後不要到文義街、光明一路及縣政二路附近，雖然訊息屬實，但由於「送肉粽」儀式經過竹北鬧區，且送煞路線終點是位於竹北縣政二路的豆子埔溪，而非傳統的送煞到海邊，引發網友砲轟沒良心，「根本只是送出家門口而已，會讓橋邊住戶和下游住戶得煞」，竹北文興里里長田慶順回應，「一定送到大海去」。

文興里里長田慶順不願詳談此事，僅表示「送煞是確有其事，但是絕對不可能像網友說的只送到溪，一定送到大海去」，對於網路流傳的路線圖，他澄清並非正確版本，而隊伍「經過」時一般人絕對看不出來，法師在定點完成儀式後就會坐上車，呼籲大家不要過度恐慌。田慶順也呼籲網友，喪家經歷痛失至親的悲痛，傷痛難以平息，網路不實的消息，亦會造成家屬們的二度傷害。

據了解，亡者今天已出殯，由於亡者生前疑久病厭世自殺，因此家屬決定送煞。有網友也祭出教戰手則，「門口倒著放一支掃把！然後躲家裡不要看！迴避」、「竹北市有靠海的，正規是要送到出海口才行，或者押送到當地厲祠交給聖公媽監管，並請當地居民到大廟求取平安符貼於門戶，個人身上、交通工具上的平安符也請至大廟換新」。