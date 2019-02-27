廠商誤用google街景圖對照 竟劃設出烏龍停車格

2019-02-27 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區延平路二段，人本示範道路工程完工後，民眾向市議員黃敬平反映，原劃設的12個機車格消失了，突然變成2格汽車格。今天交通局、養工處到場會勘，查出施作廠商用google街景圖去對照，才搞烏龍把機車格，劃成汽車停車格，決定近2日復原為機車格。

市議員黃敬平表示，上網查詢google街景圖，看到的道路實景，位在廣南停車場旁的街景，是106年4月拍攝的。若再仔細轉換成108年版的google街景圖空照畫面，就可清清楚楚證實，是劃設機車停車格無誤。若道路施作廠商不自行紀錄標線及停車格配置位置，單憑街景圖就執行道路標線復舊，恐會造成更多烏龍停車格或道路標線。

會勘時市議員黃敬平服務處，也出示過去會勘資料，106年6月黃敬平接到民眾陳情，延平路239巷進出，會因為這2格汽車格，停放汽車遮蔽視線易發生交通事故，黃敬平在106年6月28日邀集相關單位會勘，更改為12個機車停車格。

107年9月份市府養工處，執行人本示範道路改善工程，路面刨除後應該在工程結束後，要負責將既有的標線及車格復原劃設，未料養工處委外廠商，竟以google106年4月的街景圖當作復原標準，才搞烏龍劃成汽車停車格。