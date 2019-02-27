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新竹縣也要「送肉粽」！ 今晚8點生人迴避

降雨不如預期 3月4日起新竹實施離峰減壓供水

2019-02-27 13:55聯合報 記者郭政芬╱即時報導

旱災經濟部災害緊急應變小組於昨天下午召開第一次工作會議，盤點各地水情後，決定自3月4日、下周一起新竹地區轉換水情燈號由綠燈轉為黃燈，並開始實施離峰（每日夜間22時到隔日清晨6時）減壓供水措施。新竹縣長楊文科今天呼籲民眾響應政府號召，一起節約用水，共同努力渡過今年枯水期的考驗。

經濟部表示，自去年枯水期以來降雨不如預期，桃園以南降雨僅約平均值2～6成，主要供應新竹地區用水的寶山水庫目前蓄水率31.5%、寶二24.55%，迄今仍能穩定供水，係各單位共同努力結果，包含跨區域調度、水庫總量管制、延後農業供灌及採行節水灌溉、工業自主節水等措施，近日雖有降雨略為紓解水情，為審慎面對枯水期供水挑戰，將持續採取各項應變措施並滾動檢討，全力調度、全力節水。

新竹地區水情燈號轉為黃燈後，本府將配合國營事業帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並於離峰及特定時段（原則為每日22時至翌日6時）實施自來水減壓供水，對民眾用水影響有限，高地或管末地區如有水壓不足，將由自來水公司提供水車或供水站因應，同時本府府亦開放水資源回收中心放流水提供澆灌等次級用水使用。

水利署表示，由於氣候變遷豐枯加劇，春雨變化快速，水利署與中央氣象局及國防部持續密切聯繫，隨時掌握天氣變化，把握降雨機會加強辦理人工增雨作業。

旱災經濟部災害緊急應變小組於昨天下午召開第一次工作會議，盤點各地水情後，決定自3...
旱災經濟部災害緊急應變小組於昨天下午召開第一次工作會議，盤點各地水情後，決定自3月4日、下周一起新竹地區轉換水情燈號由綠燈轉為黃燈。圖／縣府提供
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新竹經濟水庫
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