228連假台68南寮接台15南今晚封 台66入中山高南明天封

2019-02-27 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



公路總局第一養工處表示，因應228連續假期，日前已針對轄區省道施工工地、管線挖掘及易崩塌等路段完成交通維持盤點，並於連假期間暫停施工，以避免造成車流回堵及壅塞。

一工處提醒用路人，228連假期間國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，自2月28日至3月1日24小時全天封閉南下匝道入口，要利用國道南下的用路人可按導引標誌，改道行駛至幼獅交流道上國道。

另外，為舒緩台68線與台15線竹港大橋交通瓶頸問題，公路總局一工處228連假期間也要封閉台68線南寮端交流道銜接台15線南下出口匝道。封閉時間從今晚(27日)9點起至3月3日晚上9點，用路人要南下可以繼續行駛台68線主線至終點後，經榮濱路接相關道路從台15線南下。

公路總局呼籲返鄉、旅遊多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）顯示的交通管制和相關訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥(02)86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800231035。

桃園市平鎮警分局交通組組長陳一中表示，台66線快速道路17K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，封閉時段為28日0點至3月1日合計48小時，建議用路人使用替代道路，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛。