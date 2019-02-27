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228連假台68南寮接台15南今晚封 台66入中山高南明天封

2019-02-27 10:14聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

公路總局第一養工處表示，因應228連續假期，日前已針對轄區省道施工工地、管線挖掘及易崩塌等路段完成交通維持盤點，並於連假期間暫停施工，以避免造成車流回堵及壅塞。 

一工處提醒用路人，228連假期間國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，自2月28日至3月1日24小時全天封閉南下匝道入口，要利用國道南下的用路人可按導引標誌，改道行駛至幼獅交流道上國道。 

另外，為舒緩台68線與台15線竹港大橋交通瓶頸問題，公路總局一工處228連假期間也要封閉台68線南寮端交流道銜接台15線南下出口匝道。封閉時間從今晚(27日)9點起至3月3日晚上9點，用路人要南下可以繼續行駛台68線主線至終點後，經榮濱路接相關道路從台15線南下。 

公路總局呼籲返鄉、旅遊多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）顯示的交通管制和相關訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥(02)86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800231035。 

桃園市平鎮警分局交通組組長陳一中表示，台66線快速道路17K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，封閉時段為28日0點至3月1日合計48小時，建議用路人使用替代道路，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛。

另外，28日上午7至12點，中山高中壢（新屋、平鎮）交流道在平面接南下匝道路段實施高乘載管制。用路人除了透過交通部官網、1968電話查詢高速公路路況，也可直撥平鎮警分局勤務中心（03）4390218電話了解轄區交通。

228連假，台66平鎮段接中山高南下入口明天起封閉48小時，中山高中壢（平鎮、新...
228連假，台66平鎮段接中山高南下入口明天起封閉48小時，中山高中壢（平鎮、新屋）交流道南下明天也有高承載管制。圖／平鎮警分局提供
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