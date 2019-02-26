親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

好心動！一天24元送平板 他掐指一算發現被電信業者坑

苗栗鐵道自行車 周永暉盼創國際觀光亮點

2019-02-26 19:08中央社 苗栗縣26日電

苗栗縣獲中央補助舊山線跨域亮點計畫，建置全台首創「鐵道自行車RailBike」，交通部觀光局長周永暉今天搭乘體驗，期勉持續提升服務設施、串連景點，成為國際旅遊亮點。

苗栗縣政府以「舊山線魅力世遺．國際慢城」主題爭取獲交通部觀光局跨域亮點計畫補助新台幣3億元，建置鐵道自行車Rail Bike系統，活化利用停駛閒置多年的舊山線鐵道，自去年8月試營運以來，成功掀起觀光熱潮。

交通部觀光局長周永暉今天由苗栗縣長徐耀昌等人陪同，實地視察補助計畫推動現況，一行人到勝興火車站聽取文化觀光局簡報、現勘相關工程進度，隨後搭乘體驗鐵道自行車飽覽舊山線風光。

周永暉指出，中央挹注3億元補助經費與地方攜手打造舊山線跨域亮點，以西部鐵路最高點勝興站和舊山線鐵道魅力世遺的知名度為基礎，融入創新鐵道自行車，對國內外遊客具有更大吸引力，「知名鐵道遺址不會因為列車停駛而失去魅力，舊山線就是最明顯例子」。

周永暉表示，旅行台灣是一種享受，2019年是台灣小鎮漫遊年，將主打國際慢城、原民部落客、客庄及經典小鎮，希望透過舊山線鐵道自行車，吸引東南亞民眾將距離最近、觀光資源豐富的台灣列為首選，帶領遊客深入小鎮巷弄，為國際旅客帶來不一樣的小鎮觀光體驗。

他也期盼縣府持續精進整體環境改善、提升遊客服務設施及串連鐵道自行車景點、住宿等，搭配國際行銷策略，向國際遊客充分展現慢城旅遊魅力。

苗栗縣長徐耀昌感謝中央挹注資源支持苗栗發展觀光休閒產業，他說，三義鐵道自行車在試營運期間，造就幾乎班班客滿、網路訂票秒殺盛況，預計今年6月起，分為3段線行駛並正式營運，屆時每天可搭載1800至2100人次遊客，每年吸引20萬人次，並為縣府挹注5、600萬元收入。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，未來將有專屬售票亭和解說廣場等設施，木造舊三義站也將移建到魚藤坪重現老車站風華，並施作拍攝點、整合不同年代的告示標誌和文物，敘述鐵道歷史與故事，讓三義舊山線跨域亮點成為典範。

鐵道自行車苗栗縣
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

桃園公幼比率大幅拉高 鄭文燦：花很多錢、兼顧品質

2019-02-26 16:23

「這些地區我都踏遍了」 偏鄉行醫張震慶獲醫療奉獻獎

2019-02-26 14:08

粉紅「愛的電話亭」傳愛 趙正宇當一日DJ浪漫告白

2019-02-26 14:01

祕境再度回來了！桃園三民蝙蝠洞228重新開放

2019-02-26 14:00

影／挺土包子韓國瑜 楊文科今送客家菜包

2019-02-26 13:41

228連假返鄉出遊 新竹、桃園客運推優惠票價

2019-02-26 12:45

孕婦羊水破裂 警車開道迎接新生命

2019-02-26 12:04

228連假出遊防塞車 大溪復興有交管

2019-02-26 09:16

苗縣建原民中心 國產署撥地

2019-02-26 00:11

最具閱讀競爭力 竹市僅輸北市

2019-02-26 00:10

市政團隊臉譜／歷經華航罷工 桃園勞動局長陳靜航求接地氣

2019-02-26 00:01

暖冬遊補助 竹縣延長到5月底

2019-02-25 23:57

七年級生投入寄養家庭 撫平家暴兒的心

2019-02-25 23:36

擴大寄養家庭招募 鄭文燦：明年安置費每月增1500元

2019-02-25 17:35

響應終結放榜新聞 竹市明星高中只提供成績數據

2019-02-25 15:59

竹縣第二波住宿旅遊補助 明起開放申請

2019-02-25 15:39

白沙屯媽祖徒步進香 27日起受理現場報名

2019-02-25 15:15

最愛讀書城市 竹市獲評「最具閱讀競爭力城市」

2019-02-25 15:08

228連假到小人國等風景區 兩條易塞路段有替代道路

2019-02-25 14:45

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

不滿盤商壟斷與剝削 蕉農怒：韓國瑜、蔡英文下台

2019-02-25 21:53

王文淵贊助雲林營養午餐 與小學生共餐讚吃得比我好

2019-02-26 14:08

外縣市優惠！下月4日~5月5日 搭貓纜銅板價

2019-02-26 00:12

搖滾天團魔力紅來高登台 高雄交通管制

2019-02-26 12:45

家有未滿3歲的嬰幼兒嗎？ 員林彰化鹿港有免費親子館

2019-02-25 20:16

我屏東我驕傲！台灣燈會期間這句話最紅

2019-02-26 16:09

怕繁瑣？ 來高雄辦場「私奔婚禮」

2019-02-26 08:11

瑞里紫藤花季3月開 推出花下茶席、咖啡烘焙體驗

2019-02-26 13:05

高雄車站新站啟用新動線 獨漏機車的進出站動線

2019-02-25 21:55

228連假台東金針山賞櫻 警提醒駕駛別用衛星導航

2019-02-26 09:19

影／車禍化身正能量！26歲老闆每月送出300碗暖心粥

2019-02-26 12:48

為顧病妻與老母「忠孝難兩全」 國民黨中市主委今請辭

2019-02-26 10:00

屏東縣再傳禽流感！3萬多隻黑羽土雞被撲殺

2019-02-26 10:16

暖冬遊補助 竹縣延長到5月底

2019-02-25 23:57

228連假出遊防塞車 大溪復興有交管

2019-02-26 09:16

影／縮短北捷薪水差距留住人才 鄭文燦：桃捷今年起加薪3%

2019-02-26 16:08

影／盛世公主遊輪要回來了 基隆「主打歌」繼續唱下去

2019-02-26 16:51

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 09:46

過期洗髮乳、穿過內衣褲都捐 創世：別讓愛心變調

2019-02-26 10:20

台南這個路段常有死亡車禍 被戲稱「地府通道」

2019-02-26 18:29

影／最美麗主持人來了！白嘉莉逛花博讚嘆「了不起」

2019-02-26 14:41

新莊福德宮門面重整 里長：香火更旺

2019-02-25 19:52

汐止新台五路天橋不再用 預定今年中拆除

2019-02-25 19:51

基隆春節觀光人潮增六成 今年計畫推水上計程車新玩法

2019-02-26 14:50

影／挺土包子韓國瑜 楊文科今送客家菜包

2019-02-26 13:41

影／拚花經濟 八掌溪畔黃花瘋市集

2019-02-26 16:41

甩「必殺」惡名 林右昌：八斗子將重塑品牌新形象

2019-02-26 16:19

土包子延燒 基隆議員藍敏煌送大包子挺韓國瑜

2019-02-26 12:45

台灣燈會因應二二八假期疏運壓力 公布最新交通措施

2019-02-26 12:58

這家愛心企業捐不停 又捐弱勢百萬元電動輪椅

2019-02-26 15:53

這個局長好厲害 吹薩克斯風還能做公益

2019-02-26 16:09

王金平訪宜蘭 聲援鐵路高架化

2019-02-26 00:09

龍崎掩埋場 開發案「終止」

2019-02-25 23:51

柚城麻豆賞柚花 2019柚花藝術節本周六登場

2019-02-26 07:53

桃園公幼比率大幅拉高 鄭文燦：花很多錢、兼顧品質

2019-02-26 16:23

重機車愛好者挺韓國瑜 4月逾2千車友高雄大會師　

2019-02-26 18:20

祕境再度回來了！桃園三民蝙蝠洞228重新開放

2019-02-26 14:00

阿里山林鐵小站十字路 鐵道經濟帶動山村活絡

2019-02-26 14:54

大學師生走入旗山社區訪耆老 重現日治時期車站樣貌

2019-02-26 07:37

「自採30元」 番茄農努力讓貨出去

2019-02-25 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top