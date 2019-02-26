桃林鐵道搖身變鐵馬道 成功路至大坑路段今開工

2019-02-26 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府近年著手活化，將鐵路活化為鐵馬道，分四標施作，總經費約4億7千萬元，包括向中央爭取到的前瞻計畫1.15億元補助。目前桃林鐵路示範段從龜山延伸到桃園高中成功路已在去年10月完成，荒棄鐵道經空間營造後，還保留昔日鐵軌，成為民眾休憩好去處。第三標成功路至大坑路段也在今(26)日開工，桃園市長鄭文燦表示，未來桃林鐵路全線完工後，除了保留鐵道特色，還有自行車道、休閒步道、綠美化植栽，也將施作夜間燈光鐵馬道，沿途還行經虎頭山、南崁溪等重要景點，提供龜山、桃園、蘆竹的居民散步新亮點。

超過50年歷史的桃林鐵路，又稱台鐵林口線，全長19.2公里，過去是載運燃煤至林口電廠、水泥工廠而開闢，後來配合舊縣府提議，增設簡易通勤站，前後共有桃園車站、桃園高中、寶山站、南翔站、長興站、海山站、海湖站及林口站等8站。不過台灣產業結構轉型，運量逐年下滑，台鐵在101年停駛。為了讓原有閒置空間產生新的價值，桃園市府104年起推動桃林鐵路活化，然而挑戰接踵而來，鄭文燦提到，當年遭遇到萬壽陸橋拆除，雖然工程款約8千萬，但徵收土地得花費5億元，經公路總局協調，由市府徵收土地，公路總局負責拆除，鄭文燦說，拆除陸橋後，桃園巨蛋旁變得開闊許多。

不過正當設計完要開工時，自來水公司提出大檜溪、南崁溪水壓不足，得設置自來水幹管，加上周邊地勢低窪，還得做下水道箱涵建置。鄭文燦說，他認為，設置自行車道是好事，但沒水、淹水是大事。所以市府在自來水公司協助下，用2年的時間，花費5億元，不但改善供水問題，排水導引至東門溪後，龜山工業區、大樹林、山鶯路地帶淹水問題也一併解決，讓桃林鐵路活化順利推動。

鄭文燦表示，由桃園推動活化路段有10.3公里，期盼全線完工後，達成後巷翻轉、綠色交通、休閒綠帶、景點串聯、都市縫合、交通替代等6大目標，將來鐵路活化、捷運綠線完成，市府將評估推動輕軌的可能性。