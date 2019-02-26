桃園公幼比率大幅拉高 鄭文燦：花很多錢、兼顧品質

2019-02-26 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市教育局為提升公立幼兒園比率，除了增設公幼，同時擴大辦理非營利幼兒園；其中，龜山區光峰非營利幼兒園今下午將動土，明年9月1號招生，並以「戶外開放、探索式教育」為特色，設立攀岩區、體能遊戲區，另有2歲幼兒專班，讓雙薪家庭有更多選擇。

非營利幼兒園由市府提供場地、民間招標經營，有別公立幼兒園只服務到下午5點，非營利課後留園最晚可到晚上7點，而且寒、暑假照常上課，學費部分，從今年8月起更從平均每月5000元，統一調降至3500元。

光峰園是龜山區既文心園、文德園，及文華園後第4所非營利幼兒園，採用不同層次錯落感空間設計，戶外打造創造性遊戲區、雕塑區，體能遊戲區及攀岩區，強調幼童開放教育、探索式學習，將招收136人（3至5歲4班，2歲1班）。

建物設計地上2層，占地約748.22平方公尺，樓地板面積約1213.92平方公尺，戶外活動空間450平方公尺，場地為龜山國中管理，市府另招標委託專業團隊營運，今動土預計明年2月完工、9月招生。

教育局指出，目前全市公幼及非營利幼兒園，與私立幼兒園比例約為3.6比6.4，預計到2022年，非營利幼兒園達39園46個據點，共5621個名額，讓公、私比率朝4比6邁進。