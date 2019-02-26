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從鉛球「跳槽」練鐵餅 桃市中小運他奪冠又破紀錄

2019-02-26 16:20聯合報 記者許政榆╱即時報導

108年桃園市中小學校聯合運動大會2月23日至26日於桃園市立體育場及游泳池舉行，田徑項目共計15項20人破大會紀錄，游泳賽程共計19項26人破大會紀錄，今年國中男子組鐵餅冠軍、破大會紀錄的馬紹文，從鉛球「跳槽」練鐵餅，曾經幾度想放棄，還好在教練耐心指導下，練習過程提升信心，終於突破自我創佳績。

目前就讀桃園國中的馬紹文畢業於南門國小，國小時期練的項目是鉛球，受到教練游文龍的提拔，加上看見就讀桃園國中的學長姐在鐵餅項目表現出色，因此畢業後進入桃園國中就讀並改練鐵餅。

相較鉛球技巧在於滑步，鐵餅則是著重於旋轉，馬紹文說，練習過程十分辛苦，曾經幾度想放棄，未追上進度，練習時一定比別人更認真，技術方面遇到問題，就會立刻和游文龍、謝承哲2位教練討論如何改善，雖偶爾會抱怨「鐵餅怎麼那麼難練」，但還是會用最短時間調整好心態，面對接下來的訓練。

教練謝承哲表示，馬紹文是屬於非常有個人特色的選手，儘管練習時狀況不佳，一上場就會拿出自己的專屬模式來面對比賽，比賽氣氛愈好，紹文就表現愈好，他喜歡受到關注，心態調整迅速也是紹文比別人更有優勢的地方，期許接下來3月份在香港舉辦的「第三屆亞洲青少年田徑錦標賽」紹文可以表現出最好的一面。

目前就讀桃園國中的馬紹文，從練鉛球「跳槽」練鐵餅，在108年桃園市中小學校聯合運...
目前就讀桃園國中的馬紹文，從練鉛球「跳槽」練鐵餅，在108年桃園市中小學校聯合運動大會國中男子組鐵餅破大會紀錄，奪下冠軍。記者許政榆／攝影
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目前就讀桃園國中的馬紹文，從練鉛球「跳槽」練鐵餅，在108年桃園市中小學校聯合運...
目前就讀桃園國中的馬紹文，從練鉛球「跳槽」練鐵餅，在108年桃園市中小學校聯合運動大會國中男子組鐵餅破大會紀錄，奪下冠軍。記者許政榆／攝影
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