「這些地區我都踏遍了」 偏鄉行醫張震慶獲醫療奉獻獎

2019-02-26 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



醫者仁心！持續28年來到新竹縣偏鄉部落行醫，台北榮民總醫院新竹分院醫師張震慶，榮獲台北市大龍峒保安宮醫療奉獻獎。今天在主管會報上，縣長楊文科恭賀張醫師獲此殊榮，並感謝他為竹縣偏鄉醫療所做的奉獻努力。

「偏鄉醫療不足！」張震慶有感於偏鄉醫療的資源匱乏，曾在在五峰鄉舉辦黃昏門診，協助原民部落的醫療，更陸續支援竹縣溪南各衛生所，「這些地區我幾乎都踏遍了」。

多年前，更帶領團隊在北埔鄉從事社區健康營造工作，也在衛生所沒有醫師的狀況下 ，自願協助看診及相驗業務長達5年以上，不少北埔大林村的民眾很感謝他，直說「張醫師為長者及弱勢的照護不餘遺力。」

被稱為北埔醫療守護者的張震慶，前天接受北埔鄉長莊明增公開表揚，今天榮獲新竹縣長楊文科頒獎，感謝他為竹縣多年來的付出。

他說，無私的奉獻很重要，特別是偏鄉的醫療不足，病人看診不便，能照顧到老人家，能見到老人家健健康康的，讓他非常高興。其中特別感謝妻子謝素貞的陪伴，隨他一起到偏鄉服務，成為志工的謝素貞，常常陪伴病人家屬，幫忙溝通協調，讓家屬很安心。