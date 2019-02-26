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粉紅「愛的電話亭」傳愛 趙正宇當一日DJ浪漫告白

2019-02-26 14:01聯合報 記者許政榆╱即時報導

響應桃園八德廣豐新天地商場和心動電台合作「一日DJ你來當」活動，立法委員趙正宇夫...
響應桃園八德廣豐新天地商場和心動電台合作「一日DJ你來當」活動，立法委員趙正宇夫人吳淑惠（中）一同出席。記者許政榆／攝影
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桃園八德廣豐新天地商場，今年因應情人節檔期和心動電台合作「一日DJ你來當」活動，設計可愛粉紅色「愛的電話亭」，讓民眾錄下告白話語，就有機會在電台播出，立法委員趙正宇今日上午偕妻子吳淑惠一同出席活動，錄下對深情告白羨煞他人，趙也大方贈送現場民眾99份77%醇黑巧克力，提醒大家情人節當天記得表達愛意，才不會讓期待已久的另一伴「森77」。

「一日DJ你來當」愛要勇敢說出口活動，自2月26日至3月7日，可至電話亭錄下你對心儀對象真情告白、以及想點播的歌曲，就有機會擔任廣豐新天地與心動電台一日聯名DJ，還可抽廣豐約會基金1000元及國賓雙人電影票等好禮。除了粉紅電話亭外，旁邊還有粉嫩色系雲朵、氣球網美牆，吸睛度破表，吸引民眾拍照打卡當網美。

趙正宇應邀擔任一日DJ，在「愛的電話亭」錄製真情告白留言，也邀請大家一起來留言讓「情話悄悄說」。趙正宇說，現代人工作繁忙，時常忘記慶祝節日，因此今天也準備在地宏亞巧克力77%醇黑巧克力送給鄉親，祝福每對佳侶感情像巧克力一樣濃情甜蜜，也提醒所有男士記得在314白色情人節當天送些貼心小禮物給另一半，「在平淡之中製造一些些浪漫」，才不會讓期待已久又落空的伴侶「森77」。

響應桃園八德廣豐新天地商場和心動電台合作「一日DJ你來當」活動，立法委員趙正宇今...
響應桃園八德廣豐新天地商場和心動電台合作「一日DJ你來當」活動，立法委員趙正宇今日上午偕夫人吳淑惠一同出席活動，錄下對深情告白羨煞他人。記者許政榆／攝影
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立法委員趙正宇準備77%醇黑巧克力送給民眾，在白色情人節前夕祝福每對佳侶感情像巧...
立法委員趙正宇準備77%醇黑巧克力送給民眾，在白色情人節前夕祝福每對佳侶感情像巧克力一樣濃情甜蜜。記者許政榆／攝影
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響應桃園八德廣豐新天地商場和心動電台合作「一日DJ你來當」活動，立法委員趙正宇今...
響應桃園八德廣豐新天地商場和心動電台合作「一日DJ你來當」活動，立法委員趙正宇今日上午偕夫人吳淑惠一同出席活動，錄下對深情告白羨煞他人。記者許政榆／攝影
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立法委員趙正宇出席桃園八德廣豐新天地商場和心動電台合作「一日DJ你來當」活動，表...
立法委員趙正宇出席桃園八德廣豐新天地商場和心動電台合作「一日DJ你來當」活動，表示現代人工作繁忙，時常忘記慶祝節日，因此今天也準備在地宏亞巧克力77%醇黑巧克力送給鄉親，祝福每對佳侶感情像巧克力一樣濃情甜蜜。記者許政榆／攝影
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告白巧克力趙正宇
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