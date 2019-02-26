孕婦羊水破裂 警車開道迎接新生命

2019-02-26 12:04 中央社 苗栗縣26日電



苗栗縣南庄鄉25歲戴姓孕婦搭自小客車到醫院生產途中羊水破裂，家人急忙報警求助，三灣分駐所員警立即駕駛巡邏車幫忙開道，護送戴女抵達醫院，順利產下男嬰。中央社（翻攝照片） 分享 facebook 苗栗縣南庄鄉25歲戴姓孕婦，搭自小客車前往醫院生產途中羊水破裂，家人急忙報警求助，三灣分駐所員警立即駕駛巡邏車幫忙開道，護送戴女在最短時間內，抵達醫院並產下男嬰。

頭份警分局今天指出，三灣分駐所25日上午7時許接獲謝姓民眾求助指出，開車載女友姐姐前往醫院生產，從南庄鄉行駛至三灣鄉，羊水就已破裂即將臨盆，擔心產婦撐不到醫院，請求員警幫忙開道。

三灣分駐所所長林芫興見狀，馬上指派警員蔡峻泓駕駛巡邏車開道護送，沿途鳴笛、開警示燈，原本25分鐘的車程，只花10分鐘就安全抵達醫院，戴姓產婦立即進產房，不到5分鐘就順利產下男嬰。

親友指出，懷有身孕的戴女，原本預產期為2月28日，但25日清晨就突然開始感覺陣痛，而且越來越頻繁，因此找來妹妹和她的謝姓男友，開車送往頭份為恭醫院，不料，中途就發現羊水已破。

謝男表示，當時正值上班時間，若不是員警熱心幫忙開道，女友姐姐可能會因為車流回堵，被迫在車上生產，後果不堪設想，因此非常感謝警方協助。

其實三灣分駐所警員蔡峻泓，於25日上午8時就要從三灣調往斗坪派出所報到，沒想到臨行前最後一刻，接獲這項特別任務，得知新生命順利誕生，讓蔡俊泓也感染到喜悅。