228連假出遊防塞車 大溪復興有交管

2019-02-26 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



228連續假期大溪、復興景點遊玩民眾多，大溪警方規畫國3大溪交流道28日上午7到12時實施高乘載管制。圖／警方提供 分享 facebook 今年228連續假期將到，桃園市大溪、復興區景點多，預料將吸引遊客走訪，大溪分局公布大溪、復興壅塞路段228連假交通管制措施，提供民眾前往大溪、復興景點遊玩參考。

大溪分局今天上午表示，國3大溪交流道28日上午7到12時實施高乘載管制，尤其國3大溪交流道、大溪介壽、員林路圓環及武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線，加上兩蔣文化園區、百吉隧道東端及台7線14.5K商圈、復興區台7線等易擁塞路段，將加強交通管制，請遊客配合警方交通疏導，以免出遊塞車陷在車陣掃興。

大溪警方也提醒2月28日到3月3日連續假期出遊大溪、復興景點的民眾注意，針對復興區台7線建議替代道路，包括第1、往新竹方向遊客改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮；第2、往台北方向遊客改由台7乙線往新北市三峽區；第3、往桃園方向遊客改由桃63線及慈恩路接環湖公路往桃園市龍潭區。

針對大溪市區建議替代道路，包括第1、往台北方向遊客改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區；第2、往桃園、台北方向遊客使用中庄便道，往大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行新北市鶯歌區。