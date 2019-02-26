228連假出遊防塞車 大溪復興有交管
今年228連續假期將到，桃園市大溪、復興區景點多，預料將吸引遊客走訪，大溪分局公布大溪、復興壅塞路段228連假交通管制措施，提供民眾前往大溪、復興景點遊玩參考。
大溪分局今天上午表示，國3大溪交流道28日上午7到12時實施高乘載管制，尤其國3大溪交流道、大溪介壽、員林路圓環及武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線，加上兩蔣文化園區、百吉隧道東端及台7線14.5K商圈、復興區台7線等易擁塞路段，將加強交通管制，請遊客配合警方交通疏導，以免出遊塞車陷在車陣掃興。
大溪警方也提醒2月28日到3月3日連續假期出遊大溪、復興景點的民眾注意，針對復興區台7線建議替代道路，包括第1、往新竹方向遊客改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮；第2、往台北方向遊客改由台7乙線往新北市三峽區；第3、往桃園方向遊客改由桃63線及慈恩路接環湖公路往桃園市龍潭區。
針對大溪市區建議替代道路，包括第1、往台北方向遊客改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區；第2、往桃園、台北方向遊客使用中庄便道，往大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行新北市鶯歌區。
警方表示，大溪區為全台10大觀光小鎮景點之一，但是大溪老街、老城區停車位有限，建議民眾遊客將車輛停放在月眉停車場或橋頭停車場，再步行至大溪老街，享受漫遊大溪樂趣，另大型遊覽車請停放橋頭停車場，呼籲民眾228假期到大溪、復興景點遊玩，配合警方管制及交通疏導，以免塞車掃了遊興。
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