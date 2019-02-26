親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

藍營競爭多1人！周錫瑋宣布選總統 拋兩階段初選制

日本「小4虐死案」：兒童保護網失能的社會悲劇

228連假出遊防塞車 大溪復興有交管

2019-02-26 09:16聯合報 記者曾增勳╱即時報導

228連續假期大溪、復興景點遊玩民眾多，大溪警方規畫國3大溪交流道28日上午7到...
228連續假期大溪、復興景點遊玩民眾多，大溪警方規畫國3大溪交流道28日上午7到12時實施高乘載管制。圖／警方提供
分享
今年228連續假期將到，桃園市大溪、復興區景點多，預料將吸引遊客走訪，大溪分局公布大溪、復興壅塞路段228連假交通管制措施，提供民眾前往大溪、復興景點遊玩參考。

大溪分局今天上午表示，國3大溪交流道28日上午7到12時實施高乘載管制，尤其國3大溪交流道、大溪介壽、員林路圓環及武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線，加上兩蔣文化園區、百吉隧道東端及台7線14.5K商圈、復興區台7線等易擁塞路段，將加強交通管制，請遊客配合警方交通疏導，以免出遊塞車陷在車陣掃興。

大溪警方也提醒2月28日到3月3日連續假期出遊大溪、復興景點的民眾注意，針對復興區台7線建議替代道路，包括第1、往新竹方向遊客改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮；第2、往台北方向遊客改由台7乙線往新北市三峽區；第3、往桃園方向遊客改由桃63線及慈恩路接環湖公路往桃園市龍潭區。

針對大溪市區建議替代道路，包括第1、往台北方向遊客改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區；第2、往桃園、台北方向遊客使用中庄便道，往大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行新北市鶯歌區。

警方表示，大溪區為全台10大觀光小鎮景點之一，但是大溪老街、老城區停車位有限，建議民眾遊客將車輛停放在月眉停車場或橋頭停車場，再步行至大溪老街，享受漫遊大溪樂趣，另大型遊覽車請停放橋頭停車場，呼籲民眾228假期到大溪、復興景點遊玩，配合警方管制及交通疏導，以免塞車掃了遊興。

228連續假期大溪、復興景點預料遊客多，大溪警方在介壽路、員林路口規畫交通管制，...
228連續假期大溪、復興景點預料遊客多，大溪警方在介壽路、員林路口規畫交通管制，疏導民眾進出大溪景點。圖／警方提供
分享
228連續假期大溪、復興景點預料遊客多，大溪警方在桃59-1線道路規畫交通管制，...
228連續假期大溪、復興景點預料遊客多，大溪警方在桃59-1線道路規畫交通管制，疏導民眾進出大溪、復興景點。圖／警方提供
分享
228連續假期大溪、復興景點遊玩民眾多，大溪警方規畫國3大溪交流道28日上午7到...
228連續假期大溪、復興景點遊玩民眾多，大溪警方規畫國3大溪交流道28日上午7到12時實施高乘載管制。圖／警方提供
分享

大溪老街停車場
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

苗縣建原民中心 國產署撥地

2019-02-26 00:11

最具閱讀競爭力 竹市僅輸北市

2019-02-26 00:10

市政團隊臉譜／歷經華航罷工 桃園勞動局長陳靜航求接地氣

2019-02-26 00:01

暖冬遊補助 竹縣延長到5月底

2019-02-25 23:57

七年級生投入寄養家庭 撫平家暴兒的心

2019-02-25 23:36

擴大寄養家庭招募 鄭文燦：明年安置費每月增1500元

2019-02-25 17:35

響應終結放榜新聞 竹市明星高中只提供成績數據

2019-02-25 15:59

竹縣第二波住宿旅遊補助 明起開放申請

2019-02-25 15:39

白沙屯媽祖徒步進香 27日起受理現場報名

2019-02-25 15:15

最愛讀書城市 竹市獲評「最具閱讀競爭力城市」

2019-02-25 15:08

228連假到小人國等風景區 兩條易塞路段有替代道路

2019-02-25 14:45

改裝車噪音擾人 桃市議員提建設賽車場地

2019-02-25 12:24

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

不滿盤商壟斷與剝削 蕉農怒：韓國瑜、蔡英文下台

2019-02-25 21:53

影／韓國瑜赴星馬選這東西當伴手禮 連2天賣到斷貨

2019-02-25 16:21

台灣燈會好威！3件作品紅到國外 8月丹麥展覽

2019-02-25 17:43

建商高價購地 家長驚：我兒子念的幼稚園被賣掉

2019-02-25 17:53

台南小西門城「想回家」 當年沒人要現在大家搶

2019-02-25 15:39

家有未滿3歲的嬰幼兒嗎？ 員林彰化鹿港有免費親子館

2019-02-25 20:16

輕旅行夯！新社萬株櫻花綻放 波麗士分享賞櫻熱點

2019-02-25 10:31

撐不到3年！員林家樂福便利購 228結束營業

2019-02-25 19:39

太魯閣白楊步道 獲選台灣友善環境特別獎

2019-02-25 12:54

彰化市鐵路高架化林佳龍喊加油 縣府：全力補件

2019-02-25 15:07

竹縣第二波住宿旅遊補助 明起開放申請

2019-02-25 15:39

屏縣議員蔣月惠聲援台大生 喊「台灣中國 一邊一國」

2019-02-25 18:54

韓流人潮來 高雄不動產開發公會捐千萬扶助青年創業

2019-02-25 11:17

高雄車站新站啟用新動線 獨漏機車的進出站動線

2019-02-25 21:55

怕繁瑣？ 來高雄辦場「私奔婚禮」

2019-02-26 08:11

「自採30元」節省人力成本 番茄農民努力讓貨出去

2019-02-25 18:19

參加校長會議 黃敏惠：降低班級數雙語教學向下延伸

2019-02-25 15:46

響應終結放榜新聞 竹市明星高中只提供成績數據

2019-02-25 15:59

彰化芬園黃花風鈴木滿開 綿延5公里

2019-02-25 14:30

白沙屯媽祖徒步進香 27日起受理現場報名

2019-02-25 15:15

黃金大道火了！芬園彰南路黃花風鈴木 怒放5公里

2019-02-25 08:09

外縣市優惠！下月4日~5月5日 搭貓纜銅板價

2019-02-26 00:12

台北市免費老人健檢預約登記開跑 好康附早餐

2019-02-25 16:02

新莊福德宮門面重整 里長：香火更旺

2019-02-25 19:52

228連假到小人國等風景區 兩條易塞路段有替代道路

2019-02-25 14:45

連趕3場海線建設 蔡其昌：要帶動海線休閒運動

2019-02-25 14:09

4年4億侯友宜擴大技職 看到未來台灣之光

2019-02-25 17:35

暖冬遊補助 竹縣延長到5月底

2019-02-25 23:57

228連假台東金針山賞櫻 警提醒駕駛別用衛星導航

2019-02-26 09:19

終結放榜新聞 社區高中憂不行銷難招到好學生

2019-02-25 19:07

擴大寄養家庭招募 鄭文燦：明年安置費每月增1500元

2019-02-25 17:35

獅子會熱心捐贈422顆住警器 新北消先為獨居長者安裝

2019-02-25 15:09

郵局局長義賣履新祝賀盆栽給同仁 分享愛給植物人

2019-02-25 11:23

龍崎掩埋場 開發案「終止」

2019-02-25 23:51

改裝車噪音擾人 桃市議員提建設賽車場地

2019-02-25 12:24

大學師生走入旗山社區訪耆老 重現日治時期車站樣貌

2019-02-26 07:37

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 09:46

為顧病妻與老母「忠孝難兩全」 國民黨中市主委今請辭

2019-02-26 10:00

好消息！澎湖計時收費可望改計次 活化300個路外停車格

2019-02-25 19:11

「自採30元」 番茄農努力讓貨出去

2019-02-25 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top